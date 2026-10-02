Aprueban fusión de WB y Paramount

Paramount y Warner Bros. Discovery están a punto de concretar su fusión valuada en 111 mil millones de dólares, luego de que una jueza federal aprobara el acuerdo que destrabó la operación.

El cierre está previsto para el 6 de octubre y dará origen a un gigante que concentrará a Paramount+, HBO Max, CBS, CNN, Nickelodeon. David Ellison y Ynon Kreiz encabezarán la nueva compañía como coCEO.

Fue una jueza estadounidense quien dictó una resolución que permite a Paramount PSKY.O cerrar la adquisición de Warner Bros WBD.O, poniendo fin a un retraso de varios meses para esta operación de 110 mil millones de dólares.

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Araceli Martínez-Olguín aprobó un acuerdo entre las empresas y un grupo de estados liderado por California que había alegado que la operación perjudicaría la competencia.

La decisión pone oficialmente fin a casi tres meses de procedimientos por riesgo de infracción de las normas de la competencia y eliminó el último obstáculo para la creación de un nuevo gigante del cine y la televisión.