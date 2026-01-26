Apuestan por un arte más cercano

La feria BADA México regresará a Campo Marte del 5 al 8 de febrero de 2026 con una premisa que se ha mantenido firme desde su llegada al país: el arte directo de artista. En el marco del anuncio oficial de su sexta edición, las entrevistas exclusivas con representantes institucionales y artistas participantes dejaron claro que el valor central de este evento no está solo en la venta de obra, sino en el encuentro humano que se genera alrededor del arte.

Objetivo

La feria reunirá a más de 200 artistas nacionales e internacionales y espera recibir alrededor de 20 mil visitantes. Sin embargo, más allá de las cifras, las voces detrás del proyecto subrayan que BADA se ha consolidado como una plataforma de acceso, diálogo y acompañamiento para creadores emergentes y consolidados. “Queremos que todas las personas tengan la posibilidad de llevarse una obra original. Muchas de las personas que visitan BADA adquieren aquí su primera obra de arte, y ese es uno de nuestros principales objetivos: acercarte al arte, hacerlo parte de tu vida y acompañarte a iniciar o ampliar tu colección”, afirmó Ana Spinetto, directora general de BADA.

El futbol como identidad cultural

En el marco del año mundialista, la exposición Arte Futbol se integra a BADA México como un eje curatorial que entiende al futbol más allá del espectáculo deportivo. La muestra lo plantea como un fenómeno cultural que atraviesa identidades, emociones y formas de pertenencia, con un fuerte arraigo en la vida cotidiana.

Banco Azteca y BADA reunirán a artistas cuyas obras exploran la relación entre la pasión deportiva, la creatividad y la cultura popular, bajo un esquema de exhibición y venta directa. La selección estuvo a cargo de un jurado especializado, con la participación de Carlos L. Guerrero, como parte del impulso sostenido de Banco Azteca al arte en sus distintas expresiones.

Los artistas ganadores de la convocatoria Arte Futbol son Antonio Fink, Aldo Aníbal Vercellino, Mauricio Andrés Valenti, Federico de Paola y Diego García Stern, quienes aportan una mirada contemporánea sobre el futbol como lenguaje visual y territorio creativo compartido.

Arte para todos

Este eje se suma a otras iniciativas impulsadas dentro de la feria, como la convocatoria Arte para todos, que por quinto año consecutivo es promovida por Banco Azteca en colaboración con BADA. De acuerdo con los organizadores, este programa ha permitido que artistas jóvenes y emergentes participen en la feria sin costo, con exhibición y venta directa de su obra, consolidándose como un mecanismo que abre oportunidades reales de acceso al circuito profesional del arte y visibilidad directa ante el público.

Con estas convocatorias, BADA México y Banco Azteca refuerzan una línea de trabajo orientada a ampliar el alcance del arte contemporáneo, integrando disciplinas, temas de interés social y modelos de participación que buscan reducir barreras entre creadores y audiencias, en un entorno donde el arte se vive, se dialoga y se adquiere de forma directa.

El respaldo institucional y la confianza

Uno de los puntos centrales del anuncio fue el papel de Banco Azteca como patrocinador principal por sexto año consecutivo. José Manuel Aspiroz, director de comunicación de Grupo Elektra, explicó que la permanencia de esta alianza se ha construido sobre la confianza.

“Creo que el elemento más importante ha sido el de la confianza. Nosotros confiamos en las organizadoras de BADA desde el primer día que se presentaron en nuestra oficina. No tenían ni fecha, ni lugar, ni KPIs, pero había una gran convicción y un gran corazón detrás del proyecto”, afirmó.

Aspiroz señaló que, con el paso de los años, esa confianza se ha reforzado con resultados. “La confianza se gana, pero después hay que mantenerla, y se ha mantenido a través de los grandes resultados que ha tenido BADA estos cinco años”, agregó.