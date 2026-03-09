Aquí no eres el jugador, eres el árbitro

En este juego en lugar de controlar a las estrellas del balón, su propuesta nos pone en los zapatos del árbitro y, específicamente, del encargado del VAR. El resultado es Eye of the Match.

El título ya cuenta con su página oficial en Steam. Aunque todavía no tiene una fecha o ventana de lanzamiento confirmada, las primeras imágenes y descripciones detallan un concepto bastante original para el género. Según su descripción oficial: “¿Tarjeta amarilla? ¿Tarjeta roja? Tú decides. Como árbitro virtual, es tu responsabilidad revisar las repeticiones de partidos, identificar infracciones y sancionar a quienes no cumplan las normas”.

Al ver un partido en la vida real o jugar otros simuladores, es común pensar que el colegiado se equivocó en una falta o que no sacó la tarjeta correcta. Eye of The Match nos permite encarnar esos escenarios, siendo nosotros quienes analicemos la jugada para determinar el veredicto final.

¿Cómo se juega Eye of The Match?

La experiencia se desarrolla en un escritorio frente a varios monitores. Desde ahí, podremos rebobinar las jugadas para determinar faltas, fueras de juego o validar si el balón cruzó la línea de gol. El título ofrecerá una serie de guías e instrucciones sobre cómo analizar cada infracción y cuándo corresponde aplicar cada sanción.

Su jugabilidad pertenece al género point and click, donde utilizaremos el mouse para accionar las distintas herramientas y opciones. A quienes estén familiarizados con títulos como Papers, Please, el concepto les resultará conocido, ya que es un formato que se adapta perfectamente tanto al juego con ratón como a posibles pantallas táctiles en el futuro.

Es importante mencionar que, por ahora, el juego solo ha sido anunciado para PC a través de Steam. No hay indicios de que Mix and Jam planee llevar esta experiencia a consolas o dispositivos móviles con IOS y Android, pero el interés generado por su propuesta podría cambiar el panorama tras su estreno.

En este simulador, tu objetivo es inspeccionar repeticiones de jugadas de futbol para identificar infracciones y tomar decisiones disciplinarias bajo la presión de los aficionados. El juego presenta una narrativa donde las reglas se vuelven más complejas con el tiempo y pueden aparecer influencias externas (como sobornos) que pondrán a prueba tu ética profesional.