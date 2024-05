Ante cientos de asistentes en el Club de Periodistas de México, en la capital del país, Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista dio a conocer a través de Editorial Esténtor su nueva obra, titulada Intenciones y resultados, que contiene una contundente crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de discursos, conferencias y pláticas que abarcan del año 2019 a 2022.

Sin embargo, dijo, no se trata de algo personal en contra del presidente ni se tiene la intención de favorecer a los contrincantes políticos de este; “tiene intenciones electorales, pero no de votar por un partido u otro, sino para advertir al pueblo de México que elija a quien elija no va a resolver sus problemas. Hay que aprovechar la sensibilización y el interés del pueblo para decirles que el verdadero problema es el sistema económico capitalista”.

El líder del antorchismo mencionó que no hay actualmente ningún partido político con un programa de gobierno coherente en que el pueblo y sus necesidades ocupen el centro de atención; sin embargo, ninguno de estos es el enemigo de Antorcha: “Nuestra preocupación es el pueblo de México y sus casi cien millones de pobres, de acuerdo a cifras serias. Nuestra lucha es contra la pobreza, ese es nuestro enemigo. No tiene sentido plantear los problemas que existen en el modo de producción capitalista como culpa personal depositada en una o un grupo de personas. Si la miseria y la explotación ocurren es culpa del sistema capitalista que produce y los fomenta”.

Dijo que este sistema basado en la explotación de los más necesitados, a los cuales se les arrebata el fruto de su trabajo para alimentar complejos militares, guerra y caprichos de la nación imperialista que reina en el mundo, Estados Unidos, se encuentra ya agotado y en descomposición. “Mientras así esté organizada la sociedad, la desigualdad y la pobreza seguirán en todo el mundo”, afirma. Para ese problema, recalcó, se necesita un coloso que es el pueblo que tiene que educarse y organizarse. “Se trata de hacer un mundo mejor no como clase dominante, sino como especie, para que todos vivamos bien. El imperialismo ya no tiene nada que darle a los pueblos”.

Mencionó que esta descomposición está llevando al mundo a ver a otras naciones que buscan un nuevo mundo multipolar como Rusia o China, “sin embargo, no podemos esperar de brazos cruzados a que ellos cambien de raíz el problema de México. Depende de nosotros, por eso este libro y por eso el llamado. Aún en un mundo multipolar, un país que no se ponga a trabajar y que no esté dirigido por verdaderos líderes populares que quieran el progreso de las masas, seguirá empobrecido y a merced de los poderosos. Lo que pase en México y su futuro es nuestra responsabilidad. Por eso, como antorchista asumo mi responsabilidad”, finalizó.