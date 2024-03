Aquitania logra su internacionalización

En tres años han publicado 22 títulos de poesía y narrativa. CP

En medio de la pandemia, cuatro mujeres provenientes de la literatura y de la ciencia echaron a andar un sueño colectivo, libertario e independiente: un proyecto que en tres años ha publicado 22 títulos de poesía y narrativa, y ha establecido un convenio con el grupo editorial español Traveler, con quienes este año comenzará a publicar, para México y España, obras en dos nuevos sellos: Níngula, dedicada a la publicación de títulos de excelencia literaria, y Propia, enfocada en el rescate de mujeres olvidadas.

La entrada a España es un nuevo paso para Aquitania Siglo XXI, editorial que nació del encuentro de cuatro mujeres que, como la recordada reina medieval, Leonor de Aquitania, soñaron que el arte, y la literatura en especial, fuera el puente para la libertad propia y la de sus lectores. Las cuatro fundadoras son: Annia Galano (científica y escritora), Gabriela Fundora (científica y fotógrafa), Mariana Otero (periodista y escritora) y Gabriela Guerra (escritora y editora), quienes han impulsado esta editorial del siglo XXI, la cual es más bien una agrupación cultural mexicana.

“Somos una editorial literaria, sobre todo, en el entendido de que una editorial crea una obra, arma su catálogo, o sea, su obra es el catálogo y un catálogo es algo que lleva mucho tiempo, es un proyecto a largo plazo para que el día que no estemos nosotros podamos decir: la dejamos a la posteridad”, señala Gabriela Guerra, escritora cubana radicada en México desde hace más de una década, y una de los pilares de Aquitania, junto con Annia Galano, otra escritora, pintora y científica cubana que también vive en México desde hace más de dos décadas. La editora, escritora y tallerista literaria cuenta que para este nuevo proyecto que significa un emprendimiento internacional, ya hay obras seleccionadas que van a salir muy pronto en estos dos sellos.

“En la segunda mitad del año saldrán las primeras obras, es un trabajo grande porque hay que rescatar las obras, ver las que tienen derechos, buscar a los herederos”, dice Gabriela, quien reconoce que Propia —cuyo nombre hace referencia a Una habitación propia, de Virginia Woolf— comenzará primero a circular en España y luego en México; en el caso de las obras de Níngula los títulos van a lanzarse en México y en la segunda mitad del año, en España.

“Propia saldrá primero en España porque estamos buscando apoyos económicos, porque son proyectos muy costosos, mucho más costosos de lo que estamos haciendo ahora, porque eso sí se van a distribuir incluso en librerías y demás”, afirma Galano, también pintora y autora de casi todas las portadas de los 22 libros que han editado.

Para estas nuevas ediciones cuentan con un consejo editorial especial para cada sello, con autores e investigadores de México y de España. Se han aliado en España con la escritora Mercedes Gómez Blexa, gran estudiosa de María Zambrano y quien desde hace más de 30 años está dedicada al rescate de mujeres en la literatura, una especialista que va a ser autora, compiladora, crítica y asesora. Y con Juan Laborda, primer hombre que se va a aliar con Aquitania Siglo XXI, autor que desde el ensayo ha rescatado a mujeres del cine.

En esta colaboración trabajan las cuatro fundadoras de Aquitania, y en España Alejandra Arévalo y Wendy Barnet, quienes son las socias de Traveler.

Empresa cultural mexicana

Aquitania tiene cinco proyectos principales: Editorial Aquitania siglo XXI, la revista literaria A4manos, el encuentro permanente y gratuito por las letras, C de Cultura; así como Bahía de Talleres, espacios de creación literaria y desarrollo de obra, y la agencia de comunicación Aquitania Storytelling; sin embargo, todos los proyectos giran alrededor de la editorial, ahí se trabajan algunas obras y se descubren autores que pasan de ser publicados en la revista a tener su propio libro.

Los autores son el corazón del proyecto que publica principalmente narrativa y poesía, y aunque no la han lanzado oficialmente, abrieron la línea de ensayo el año pasado, “hemos publicado sobre todo narrativa bajo la premisa de darle el valor al autor, el valor artístico que la obra de un autor requiere. Nuestra premisa es no tratarlo nunca como objeto comercial”, afirma Guerra.

Su compromiso es que la ganancia por las ventas de los libros que hacen la comparten a partes iguales con los autores. “El 50 % de la ganancia neta es para los autores, nuestra meta es cuidarlos y cuidar su obra como una obra de arte y no como un objeto comercial, publicar la mejor literatura de lo que nos llega y nos proponen, obras de calidad literaria”.

Galano está de acuerdo, Aquitania no es una editorial pensada para hacer dinero, sino para hacer literatura: “Los libros los escogemos siempre con la idea romántica de ‘queremos publicar aquellos libros a los que siempre queremos regresar’. Y con esa idea ha sido la selección del catálogo, de hecho, de esos 22 libros, siete son de poesía, aunque tristemente la poesía no es rentable, especialmente en estos tiempos, pero no nos importa porque creemos que tiene ese valor grandísimo de tocar el alma, y por ello empezamos la campaña ‘Poner de moda a la poesía’”.

Mariana Otero, periodista que trabaja en su primer libro de cuentos, dice que la apuesta por poner a la poesía de moda “ha sido lo más intrépido, lo más osado y lo más satisfactorio, sobre todo porque de pronto la poesía pareciera ya no tener un lugar muy privilegiado dentro de la literatura y sobre todo en México, y nosotros logramos conjuntar a todos estos autores de Cuba, Argentina, Chile, México. Nuestra intención es que 2024 sea el año de la poesía de Aquitania. Enaltecer la poesía y acercarla a los jóvenes”.

Entre los 22 títulos de su catálogo hay dos obras en su colección Clásicos: dos antologías de cuentos de Edgar Allan Poe, Historias alucinantes, ilustrado; y de Horacio Quiroga, Historias inolvidables. En su colección Consagrados hay siete libros de Minerva Salado, Mario Meléndez, Félix Guerra, Eduardo Goldman, Froilán Escobar González, Andrey Araya Rojas y Gabriela Guerra Rey.

En su colección Revelación hay obras de Ana María Ramos, Annia Galano y Alejandro Carro. “En la colección de poesía hay una sub colección: Lo mejor de la poesía de…, ahí están los consagrados que ya tienen una obra de vida, son cuatro, y lo que hemos hecho es compilar lo mejor, es una labor titánica, es conocer toda su obra”, afirma Guerra.

El trabajo de selección de obra no lo hacen solas, hay un Consejo de lectores de autores, académicos, periodistas, editores, historiadores de México, España, Cuba, Perú, Argentina, Chile, EU, que proponen obras o hacen la lectura de las obras a publicar. Ya publicadas las obras comienzan su camino que, dicen, es sin duda el más complicado, el de la distribución para llegar a los lectores.

Mariana Otero destaca que la comercialización de los libros de Aquitania es a través de Amazon y en su propia página web. “¿Cómo compite Aquitania con las grandes editoriales? No competimos, pues estamos buscando abrir una nueva forma un poco más equitativa respecto a los autores. Llegar a las grandes cadenas de librerías implica que en la distribución se va gran parte de la ganancia. Y ahí es donde decidimos entrar solo por Amazon, por la tienda de la editorial y algunos amigos restauranteros”, concluye.