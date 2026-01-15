Ara Malikian encuentra armonía

Saberse un intruso en un país o en la industria musical es una sensación ya conocida para el violinista libanés de ascendencia armenia, Ara Malikian.

El músico, quien se encuentra promocionando sus presentaciones en distintas ciudades de la República Mexicana, aclara que se siente cómodo con la idea de ser un migrante musical. “La ventaja es ser intruso sin tener el complejo de serlo, es tener la opción de aprender, de experimentar, de probar. La desventaja es estar avergonzado del estado mismo de ser intruso”, asegura.

El violinista cuenta que se sintió un poco intruso junto a su familia, debido a que nació en el Líbano. “Éramos armenios, entonces siempre te sentías de esta manera. Luego me fui a Europa y tampoco era europeo, por lo que me sentía intruso. Entonces al sentirme tantas veces intruso, hoy en día me siento cómodo en este estado porque es en el que más aprendo y experimento”, añade.

Ara Malikian nació en 1968, previo a que estallara la guerra civil libanesa (de 1975 a 1990), lo que resultó con el exilio del músico, quien emigró a Alemania a los 14 años.

Escape

“La música fue un salvavidas. Mis padres se quedaron en el Líbano, el país estaba en guerra. Llegué a Alemania como refugiado, no tenía dónde vivir, no tenía trabajo, lo único que tenía era mi violín y gracias a él he tenido la oportunidad de estudiar, de trabajar y tener una vida digna”, cuenta.

Considera que hoy la situación de las personas migrantes es más visible que nunca: algunos viajan empujados por circunstancias similares a las que él vivió; otros, por elección o buscando oportunidades. “El número de refugiados ha aumentado mucho más y por desgracia en nuestra sociedad hay rechazo hacia ellos. Es una injusticia porque tienen otras costumbres y creo que necesitamos esta amplitud”, lamenta.

Aboga por la unión

Pese a la situación, Ara asegura que el mensaje de apoyo no se tendría que mandar a los viajantes, sino a los anfitriones: “Tenemos que aceptarles, que cuidarles, que aprender de ellos. Es una suerte que vengan personas de fuera porque te traen cosas nuevas, te traen sabiduría, costumbres nuevas; es una bendición”.

Ara Malikian se presentará en la Ciudad de México el domingo 8 de febrero luego de pasar por ciudades como Durango, Zacatecas, Saltillo, Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato y San Luis Potosí, Morelia, Querétaro y Puebla. ¿Cómo puede subsistir un violinista entre el streaming y las redes sociales? Ara considera que cada artista, sin importar su edad, debería respetar su esencia.

“Cada vez es más difícil de imaginar que los jóvenes se interesen por la música clásica, pero tenemos que seguir haciendo la música que creemos. Un artista no debe preocuparse por las tendencias. Más bien en lo que su alma y corazón le pidan para ser más auténtico”, considera.