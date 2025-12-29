Ara Malikian, violinista global

Ara Malikian regresará a México con su inseparable violín (con el que ha conquistado al mundo) y un nuevo disco bajo el brazo, llamado Intruso.

Este trabajo, que lo presentará el próximo 8 de febrero en el teatro Metropólitan, redefine los límites de la música clásica y popular, sin perder el virtuosismo y la vanguardia que lo caracteriza. “‘Intruso’ es una declaración artística que aborda temas universales como la identidad, la pertenencia y la investigación de un sentido de comunidad”, explicó el violinista.

A través de colaboraciones con artistas de varias culturas, Malikian invita a reflexionar sobre nuestro papel al mundo y a construir puentes entre diferentes sociedades: “‘Intruso’ es un llamamiento a la unidad y a la comprensión mutua en un mundo cada vez más dividido”.

Para Ara Malikian, este momento de su carrera está influenciada por su rol como papá, “es el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él”.“Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre. Esta gira está llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso; la Magia de encontrar cada día y cada senda fascinante, traigan lo que traigan”, refiere.