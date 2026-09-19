Ara Saldívar derriba sus prejuicios

Para interpretar a una mujer que no puede ver, la actriz Ara Saldívar aprendió a mirar de otra manera. La actriz da vida a Lucero en Sabor a Ti… Entre historias y secretos, telenovela que se estrenará este lunes por Las Estrellas.

La preparación que Ara tuvo para dar vida a Lucero, quien vive con discapacidad visual, fue mucho más allá de solo vendarse los ojos.

Profesionalismo

La actriz fue a una escuela para personas ciegas donde observó su corporalidad, convivió con alumnos y maestros y realizó entrevistas para comprender experiencias que no podía reproducir solo cerrando los ojos. “Yo les decía: ‘A ver, yo cierro los ojos y veo negro, ¿tú qué ves?’ Y me respondían: ‘Es que yo no conozco el negro, yo no veo nada’. Necesitaba hacer hasta esas preguntas que pueden parecer tontas”, cuenta.

La experiencia también modificó su percepción sobre la manera en la que las personas con discapacidad visual se relacionan con los demás. Ara aprendió que algunos podían reconocerla solo por sus pasos y que, antes de intentar ayudar a alguien en la calle, lo correcto es presentarse y preguntar si necesita apoyo.

Pero hubo un descubrimiento que trasladó directamente a su vida: la forma de elegir a las personas sin que la apariencia sea el primer filtro. “Si saliera con un chavo y no lo viera, el hecho de cómo me trató, cómo trató a la gente que nos atendió o a su mamá me harían decidir si volvería a salir con esa persona”, explica.

Tanto su preparación como la convivencia con personas ciegas dejó en la actriz un planteamiento más profundo sobre las relaciones humanas. “La manera en la que ellos aman es genuina. No importa si estás descombinado, es: ‘¿Tú por dentro qué tienes que ofrecerme?’ Eso me ha cambiado la vida y por eso se ha ido mucha gente de mi vida, porque dije: ‘Si yo no los viera, ¿seguiría?’”.

Ara reconoce que Lucero la obligó a cuestionar prejuicios propios y a cambiar su relación con su imagen. “Si se me ve la papada, pues se me ve porque tengo papada; y si se me ve la lonja, pues se me ve. Este personaje me ha ayudado a ser mucho menos vanidosa”, afirma.