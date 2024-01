Aracely Arámbula, en negociaciones

La manutención de los dos hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula se ha convertido en uno de los temas más controversiales del espectáculo, luego de que la pareja se separó en 2009.

En un principio fue la propia Aracely quien denunció al cantante de ser un deudor de pensión alimenticia de sus hijos y luego la abogada de este, Raquel Aguirre, defendió que el intérprete de “La incondicional” está al corriente con sus pagos, sin embargo, Aracely no los ha cobrado.

En entrevista el abogado de Aracely, Guillermo Pous, explica por qué la actriz no lo ha hecho y qué es lo que tiene que suceder para que finalmente cobre el dinero que según Aguirre corresponde aproximadamente a dos millones y medio de dólares. “Al existir un procedimiento formal ante autoridad en donde se desahogaron estas formalidades lo que tendría que suceder, y como la propia señora Arámbula lo mencionó, es que se notifiquen formalmente y que ella a través de quien designe pueda recoger esos billetes de depósito y hacerlos efectivo”, explicó Pous en entrevista.

El asesor legal también contó que “se están dando negociaciones de manera muy favorable en un sentido a favor de los menores” y la cantidad de dinero que otorgó “El Sol” será destinada a los fideicomisos de educación de Miguel y Daniel.

“Durante cuatro años la señora se dedicó a financiar al señor Gallego y mantuvo a sus hijos. La realidad es que este dinero es un rembolso que le hacen a ella por haber financiado al señor Gallego, y de cualquier manera, ella lo va a destinar para los fideicomisos educativos de sus hijos”, señaló el abogado.

No tiene prohibido ver a sus hijos

Asimismo, el representante legal aclaró que no existe ningún impedimento legal que Luis Miguel tenga impuesto por Aracely que prohíbe que el cantante conviva con los menores.

“Lo único que hace falta son ganas, porque nunca jamás ha existido ninguna clase de cuestión en donde la señora Arámbula impida que el señor Gallego pueda ver a los menores, más allá de que él quiera y cumpla, pero fuera de eso la plena y absoluta disposición siempre la ha tenido la señora Arámbula, sin duda, y no hay alguien que pueda decir algo distinto”, reveló.

Según detalló el jurista, ambos famosos tienen un convenio que únicamente vela en favor de los menores y el cual Aracely solo busca que se respete.

¿Qué pasará con Miguel a los 18?

El pasado 1 de enero del 2024 Miguel, el hijo mayor de la famosa pareja festejó sus 17 años acompañados de su mamá, lo cual significa que, de acuerdo con la legislación mexicana, está a punto de cumplir la mayoría de edad y se terminará la obligación de los padres de garantizar la manutención de sus hijos. Sin embargo, según explicó Guillermo Pous, tanto Aracely como Luis Miguel podrían acordar seguir apoyándolo.

“De manera adicional, si existe el compromiso de cualquier o de ambos, padres, pueden extenderlo al plazo y en las condiciones que ellos decidan, sea hasta que termine una carrera universitaria o estudios de posgrado, lo cual ya es optativo, no obligatorio y ambas partes tienen una plena y absoluta disposición de que esto siga sucediendo”, dijo el abogado.

No obstante, prefirió no confirmar si existe ya establecido en un acuerdo entre Luis Miguel y Aracely para seguir con este apoyo económico. “No lo sé y tampoco me corresponde decir cuáles son los acuerdos adicionales porque es una cuestión familiar y confidencial”, aseveró.