La actriz habló por primera vez sobre los problemas legales que tiene con Luis Miguel, pues lo acusa de supuestamente no pagar la manutención de sus dos hijos. Recientemente, habló sobre la demanda que interpuso en contra de Luis Miguel por no hacerse cargo de la manutención de los dos hijos que tienen en común: Miguel y Daniel de 16 y 14 años respectivamente.

El pasado miércoles 15 de noviembre, se reportó que el cantante estaba citado a una audiencia en los juzgados de la Ciudad de México para responder por la denuncia tras un supuesto endeudamiento de la manutención de los adolescentes.

Ahora, Aracely Arámbula dio sus primeras declaraciones sobre este asunto en el programa español Fiesta de la cadena Telecinco. “Hay quien tiene desviada la verdad”, dijo la famosa vía telefónica. “Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre la verdad sale a la luz. El público merece saber la verdad”.

En días pasados, los abogados de Luis Miguel confirmaron a distintos medios mexicanos que el artista sí envió el pago ante la autoridad para saldar lo que debía de manutención. Supuestamente suman 1.4 millones de dólares, según reportes.

Sin embargo, se dijo que fue la propia actriz quien presuntamente se habría negado a cobrarlo. Sobre este asunto se le preguntó en el show español. “Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea”, reveló. “En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron”, acusó Arámbula. “Ese dinero es de mis hijos, por supuesto, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses”.

Además, se le preguntó la razón por la que decidió denunciar al artista hasta ahora. “Por tener consideración y pensar en mis hijos, no quería que estuviéramos en este proceso. De hecho, este proceso es la tercera vez que se hace. Ese dinero es para los estudios universitarios de mis dos hijos. Se hará a través de la ley”, confesó.

Aracely Arámbula dejó en claro que busca con demandar a Luis Miguel: “No se trata de dañar a nadie”, aclaró, “a mí me ha ido bien antes y después de estar con Luis, se ha hecho ahora porque se tenía que hacer”. También dio su versión sobre el rumor que existe de que es ella quien no deja que sus hijos vean a su papá. “Eso se ha dicho por la parte contraria”, dijo, “en ningún momento se le ha negado las puertas”.

La actriz terminó la entrevista revelando que trataron de impedir que diera su versión sobre los problemas legales que enfrenta con el cantante. «Me pusieron la condición de no hablar con ningún medio y yo soy libre de hablar con quien quiera hablar”, confesó sin mencionar quién intentó callarla. “No puedo ser una madre irresponsable”.