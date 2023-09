Aracely Arámbula explotó cuando la prensa le preguntó por Luis Miguel y Michelle Salas, que vivieron un reencuentro en uno de los conciertos que “el Sol de México” ofreció en Las Vegas, pues si bien la actriz sostiene una muy buena relación con la joven, no está de acuerdo con que el cantante se preocupe solo por uno de sus tres hijos y hasta reveló que Daniel y Miguel no han recibido ninguna invitación a las presentaciones del intérprete de “Cuando calienta el sol”, por lo que los adolescentes han perdido el interés de convivir con él.

A poco más de un mes que Luis Miguel iniciara con su gira Luis Miguel Tour 2023, “la Chule” habla de su expareja la que confesó le “cae muy mal” en este momento, debido a que el cantante se ha desentendido de la crianza de los hijos que comparten desde que su relación se acabó. Para la actriz, es incomprensible que el “Sol” se haga cargo de hijos ajenos, haciendo referencia a las hijas de Paloma Cuevas, la nueva pareja de Luismi, y no atienda a las necesidades emocionales de sus hijos más pequeños.

De hecho, la también cantante dio a conocer que sus hijos sí están al tanto de la vida actual de su padre, pues contó que Daniel y Miguel se han preguntado por qué Luis Miguel se hace presente en la vida de las hijas de Cuevas y no en la de ellos: “Mis hijos sí dijeron: ‘Mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora?’ Les dije: ‘Bueno, son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada’, ellos no se enojaron, solo dijeron: ‘Wow, como sí va para allá, pero no viene a nuestra escuela’”, dijo la famosa.

De este modo, Aracely se sinceró y confesó que los rumores que se publicaron en un comunicado donde se asegura que ella es la que no permite que sus hijos vean al cantante, debido a que supuestamente pone como condición estar presente, son falsos, pues destacó que ella nunca pondría un obstáculo para que sus hijos puedan tratar con su padre, sobre todo, ahora que no son unos niños, puntualizando que ambos ya son adolescentes de 14 y 16 años, “ya están más altos que él”, aseguró.

“Ese comunicado que salió es una total mentira, siempre ha tenido las puertas abiertas, decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver; para empezar, no le quiero ver la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien”, aclaró.

También expresó que sus hijos no tienen un interés de ver a su padre en la actualidad, debido a la desatención que han recibido, asegurando que el cariño se gana y se cosecha día a día. En este marco, la actriz dijo que le parecía muy bien que Michelle Salas, la hija mayor, se encontrara con su padre, por lo que le envió un mensaje a la joven, al igual que al hermano menor de Luismi, Alejandro Basteri, pidiéndoles que, así como ella hizo en su momento, ambos abogaran por ella y sus hijos para que el “Sol” concientice y se haga presente en la vida de los hijos que concibieron.

“Ojalá que Michelle y Alejandro, así como yo abogué por ellos, ojalá ahora aboguen por Miguel y Daniel”, pidió. Finalmente, aclaró que sí es comadre de Paloma Cuevas, sin embargo, ya no mantienen ninguna comunicación, pero no perdió la oportunidad de precisar que si la diseñadora española fue la madrina de uno de sus hijos fue porque era esposa de Enrique Ponce, quien era el amigo de Luis Miguel: “La conozco muy bien, si es mi comadre, estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo... ella fue madrina por Enrique Ponce, porque era íntimo amigo de Luis, y ahora anda con la exmujer de mi compadre Enrique”.