Aracnofest: todo sobre los arácnidos

Este sábado 10 de octubre, en las instalaciones del Planetario de Tuxtla Gutiérrez, se llevará a cabo el Aaracnofest, un evento en el que las personas podrán conocer todo sobre las arañas.

La actividad iniciará desde las 12 del día y se prolongará hasta las 19:00 horas. Habrá mesas de contacto, presentación de carteles, exposición fotográfica, presentaciones de libros, aracnodatos e intercambio de stickers, la oportunidad de estampar una prenda en serigrafía y un recorrido de observación y búsqueda de arácnidos.

Cabe resaltar que la entrada es gratuita, por lo que los interesados únicamente deberán acudir al Planetario, ubicado en la avenida 5ª Norte, detrás de Convivencia Infantil.

Programa

De acuerdo con los organizadores, las actividades están diseñadas para vivir una jornada llena de ciencia, fotografía y, por supuesto, arañas. La apertura del festival será a las 12:00 horas, posteriormente se dará paso a una proyección de cápsulas audiovisuales. A la 1:15 se llevará a cabo una demostración de carteles de divulgación científica sobre estas especies. A partir de las 2 de la tarde habrá un recorrido por la exposición fotográfica y la zona Aracno.

A partir de las 3 de la tarde se abrirá un espacio de diálogo, donde los especialistas resolverán las diversas dudas del público. Poco después se presentará el libro Aracnodatos, y finalmente se efectuará la premiación del concurso de fotografías y carteles de divulgación científica. La jornada culminará con un recorrido de búsqueda y observación de arácnidos.

Finalmente, detallaron que a través de este encuentro se busca crear un espacio donde la ciencia pueda encontrarse con la curiosidad, la observación y el gusto por conocer el entorno.