Aragón no recomienda ser Miss Universo

Sofía Aragón, quien alcanzó el puesto de segunda finalista en Miss Universo 2019, dice que no recomendaría ni a su propia hija participar en el certamen de belleza porque, aunque amó la experiencia, ahora sabe que puso en riesgo su salud, y pone a las mujeres en una “cajita”.

En entrevista, la ahora productora y actriz de cine, aclara que no se arrepiente de haber participado en el certamen de belleza, pero hay muchas cosas negativas en él.

“Ha sido una de las experiencias más hermosas que he tenido en la vida, sin embargo, si mi hija (que no tiene) hoy me preguntara si le recomiendo participar, le diría que no, por varias cosas. Uno: pones a la salud como última prioridad con tal de cumplir ciertos estándares de belleza. Seguramente habrá mujeres que no lo necesitaron por su metabolismo, por su piel y lo que sea, pero al menos en mi caso, fue así”.