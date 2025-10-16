Arain y Nayeli se juraron amor eterno

Con gran emoción y rodeados de sus seres queridos, Arain y Nayeli celebraron su boda, uniendo sus vidas en una hermosa ceremonia llena de amor y felicidad. Los novios compartieron momentos únicos junto a quienes han sido parte importante de su historia, disfrutando una elegante recepción en la que no faltaron los brindis, las risas y el ambiente de alegría que marcó esa fecha tan especial. Entre abrazos, buenos deseos y muchas muestras de cariño vivieron el comienzo una nueva etapa, reafirmando su compromiso de amor eterno