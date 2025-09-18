Arámbula envidia otra cinturita

Aracely Arámbula elogió a Lyn May, no solo por su talento como vedette, también la mini cintura que conserva a los 72 años; ambas están juntas en el proyecto teatral Perfume de Gardenia, donde ambas sacan a flote su destreza al bailar.

Arámbula, quien se preparó estrictamente para lucir una figura esbelta en el proyecto de Omar Suárez, posó junto a Lyn May, ambas luciendo un atuendo de rumberas. “De gira con esta maravillosa obra Perfume de Gardenia acompañada de una gran estrella y gran ser y humano, mi adorada y talentosa Lyn May. Te quiero y admiro. Gracias @omarproductor por llevarle magia al público y por creer en este tan gran proyecto y por dedicarle tanto y hacerlo realidad de gira por la República Mexicana, y muy pronto por Estados Unidos, 22 de octubre comenzamos en San Antonio, El Paso Texas, Phoenix, Chicago, Seattle, San Diego, NY. 7 noviembre, Los Ángeles y muchas ciudades más. Los esperamos, mi Arafamilia bella. ¡Que viva el teatro!”, escribió la actriz.

Una amistad de años

Aracely Arámbula recordó que conoce a Lyn May desde 1998, cuando salió al aire la telenovela Soñadoras, en la que Arámbula interpretó a Jacqueline de la Peña. Dijo que fue en el gimnasio donde la vio ejercitándose y le sorprendió el cuerpazo que tenía y que mantiene hasta la fecha.

La actriz mostró la cintura de Lyn May y confesó que está en la labor para tener una igual. “Miren nada más esta cinturita, yo quiero estar como Lyn May, estoy tratando, porque ahí voy, marcada y todo. Pero ¿sabes qué quiero?, el ‘split’, que es lo más difícil”, confesó.