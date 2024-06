Las redes sociales han estado inundadas de emotivos mensajes y tiernas fotografías que miles de usuarios han decidido compartir para celebrar el Día del Padre.

Incluso, los famosos se han sumado a las felicitaciones, incluida Aracely Arámbula; quien dedicó unas palabras a un famoso cantante que se ha convertido en una figura especial en la vida de sus hijos, Daniel y Miguel; nada más y nada menos que el intérprete de “La chica de humo”.

A través de su perfil de Instagram, la actriz compartió algunos videos que tomó durante la última fecha que el Emmanuel y Mijares ofrecieron en el Auditorio Nacional como parte de su Twor Amigos y a la que acudió en primera fila y acompañada de su sobrino.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios es que la llamada “Chule” escribió un tierno mensaje al artista, incluso le agradeció por la manera en la que se ha comportado con sus retoños en todo este tiempo: “Felicidades a un gran padre, artista y ser humano. Gracias por ser tan lindo con mis hijos. Feliz día del padre”.

No es un secreto que los dos adolescentes (Daniel y Miguel) no conviven con su padre biológico, Luis Miguel; incluso, dejaron de verlo cuando tenían tan solo 4 y 6 años de edad. En septiembre del 2023, Arámbula arremetió contra su expareja por esta situación, asegurando que su faceta como ídolo musical no tenía por qué alejarlo de sus pequeños.

Aracely, puso de ejemplo a figuras como Alejandro Fernández, Chayanne y otros artistas que han sabido compaginar ambas partes de su vida y dejó entrever que algunos de ellos se han convertido en personas muy queridas para sus hijos, ahora sabemos que también se refería a Emmanuel: “El ser ídolo no quiere decir que no puede ser buen papá; vean a Alejandro Fernández con sus hijos en el escenario, con su nieta; Chayanne, gente que me ha atendido con mucho cariño, que han atendido a mis hijos; que mis hijos les tienen cariño y admiración… ¿Cómo es posible? Tienen un papá que es un ídolo, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos”, dijo en ese entonces.

Hasta entonces Luis Miguel no ha hablado sobre el distanciamiento con sus dos hijos menores, pero con quien sí ha retomado la relación es con su primogénita Michelle Salas.