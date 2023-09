Arámbula manda indirecta a Dellanos

Una de las polémicas más grandes en las que ha estado envuelto Luis Miguel es la poca cercanía que, como padre, ha tenido, con sus hijos Miguel y Daniel, ambos frutos de su relación con la actriz mexicana Aracely Arámbula. En varias ocasiones la chihuahuense ha declarado que el cantante no solo no ve a los menores, sino que tampoco ha cumplido con sus responsabilidades económicas al dejar de pagar la manutención a la que por ley está obligado.

Sin embargo, en últimos días Arámbula explotó contra el padre de sus hijos al llamarlo “deudor alimentario” y asegurar que, a diferencia de Michelle Salas, los adolescentes no asistirán a los conciertos que el artista ofrecerá en México, pues hasta la fecha no han recibido ninguna invitación. Aunque este tema le ha generado fuertes críticas al intérprete de “La incondicional”, su expareja, Myrka Dellanos, decidió salir en su defensa y no solo arremetió contra “La chule”, sino que reveló que el propio Luismi le ha confesado que desea ver a los niños y estar cerca de ellos, además de que está al corriente con el pago de la manutención.

Ante estas declaraciones, Aracely no se quedó callada y, a través de un video que publicó en sus redes sociales, habría mandado una indirecta a la presentadora estadounidense en la que, al ritmo de la canción “Según quién” de Carín León, le pide que se asegure de que la información que recibe es correcta. En la grabación aparece la protagonista de Soñadoras, aparece “cantando” una estrofa del tema, en la que destaca la frase: “Dile al que te está informando que te está malinformando, que te informe bien”.

Si bien, la mexicana no ha respondido de manera pública a los comentarios de Dellanos, sus seguidores ya no creen que esto sea necesario, pues afirman que la publicación va dirigida a ella: “Myrka aquí te hablan”, “Directo a la yugular para Myrka”, “Este video tiene nombre y apellido”, “Calladita te ves más bonita Myrka”, “Con dedicatoria para la metida del año”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hace una semana y durante la emisión del programa La mesa caliente, la también periodista salió en defensa de Micky y negó que este fuera un “deudor alimentario”. Incluso, generó dudas al explicar que si las palabras de Arámbula fueran ciertas, el artista ya estaría preso, pues los niños son ciudadanos estadounidenses y en aquel país no pagar la manutención es un delito.

“Esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos, y si su padre no hubiese pagado esa manutención él hubiese sido arrestado al llegar a este país, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos”, dijo.

Además, desmintió que entre Aracely y Palma Cuevas, actual novia de Luis Miguel, exista cualquier tipo de relación, ni siquiera de comadrazgo, pues en realidad la española no es la madrina de Miguel, hijo mayor de la mexicana, como ella misma destacó.