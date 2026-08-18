﻿﻿
SÍGUENOS
GenteShow

Arantza, fuera de La casa de los famosos

Agosto 18 del 2026
Arantza, fuera de La casa de los famosos

La tercera eliminación de La casa de los famosos México dejó momentos de tensión y grandes sorpresas a los fans y habitantes del reality.

El público conoció al nuevo habitante que quedó fuera de la competencia, no sin antes llevarse una buena dosis de polémica con las confrontaciones cara a cara. La noche inició, como ya es costumbre, con la aparición de Galilea Montijo en el foro, saludando a panelistas y al público. Posteriormente, la conductora se conectó a con los 16 participantes que aún siguen dentro del juego para preguntarles sus impresiones y darles un adelanto de lo que sucedería en la gala.

Diálogos

El momento más esperado por los espectadores llegó: el posicionamiento. Cada uno de los habitantes eligió a su nominado “menos favorito” para decirle las razones por las que los querían fuera de la casa.

La suerte fue echada cuando Masad, Luis Chaparro, Arantza, Flor Vigna, Memo Schutz y Yanet García fueron llamados a la sala de eliminación y, por decisión del público, fue Arantza Ruiz quien tuvo que salir.

﻿