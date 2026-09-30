Arap se acerca a los que ya no están

Para los antiguos pueblos mesoamericanos, morir no significaba desaparecer, sino cambiar de forma dentro de un ciclo. Arap Bethke creció con esa tradición en casa.

Con el paso del tiempo, aquella mirada de los mesoamericanos se encontró con la tradición católica y dio forma a una celebración en la que la muerte no es únicamente despedida, sino memoria: el Día de muertos. Para el actor, investigar sus raíces también significó revisar su propia relación con quienes ya no están.

Celebración

Sin embargo, al convertirse en coproductor y conductor de México entre 2 mundos, una miniserie de History Channel, volvió a mirar la celebración desde otro lugar. “Me gusta el Día de muertos desde chiquito, se celebraba en casa. Recordábamos a la gente que ya no estaba, primero fueron mis abuelos, que partieron con mucha alegría, sus historias, lo que nos dejaron, lo que aprendimos, los viajes, lo que les gustaba comer”, cuenta el actor.

El recorrido por esta tradición, cuenta, también removió recuerdos más dolorosos. “Me acordé de varios momentos de la infancia, de momentos difíciles como cuando se murió mi papá, que te marcan, y luego se van seres como mi perrito, que tenía 14 años, que ahora se sumará a la ofrenda”, expresó.

La miniserie terminó siendo para Bethke algo más que un recorrido por una tradición; comprendió que recordarlos también es una forma de mantenerlos presentes.

México entre 2 mundos se estrenará este 4 de octubre a las 21:00 horas por History Channel.