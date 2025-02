Mackenyu Maeda, mejor conocido como Arata Mackenyu o solamente Mackenyu, es un actor de ascendencia japonesa que creció en Los Ángeles, Estados Unidos. Es el hijo del renombrado artista marcial y actor Sonny Chiba, y de Tamami Chiba. Además, tiene una medio hermana mayor llamada Juri Manase y un hermano menor llamado Gordon Maeda.

Mackenyu proviene de una destacada familia con una arraigada tradición en el mundo de la actuación. Esta pasión por la interpretación se ha transmitido de generación en generación, desde su propio padre hasta su tío Jiro Chiba, e incluso a sus dos hermanos. A pesar de haber nacido en Estados Unidos, Mackenyu posee la nacionalidad japonesa, una elección que conlleva renunciar a su segunda nacionalidad debido a restricciones legales y consideraciones culturales en Japón. Este compromiso con su herencia cultural y su deseo de residir en Japón lo llevaron a tomar esta decisión.

En su búsqueda de la excelencia educativa, Mackenyu asistió al programa de colocación avanzada en el Beverly Hills High School, donde finalizó con éxito sus estudios y se graduó. En su adolescencia, Mackenyu encontró su pasión por la actuación tras inspirarse en Haruma Miura, con quien años más tarde compartiría protagonismo en Brave: Gunjo Senki, lamentablemente, poco antes del trágico fallecimiento del actor. Previamente, había participado en proyectos junto a su padre y otros reconocidos intérpretes, tales como Oyaji y Buzz (So-On: The Five Oyaji).

En el año 2014, Mackenyu logró su primer papel principal en una película llamada Take a chance. Además, deslumbró en un conmovedor cortometraje que retrata la vida de una familia japonesa afectada por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, titulado Tadaima. Este cortometraje recibió el prestigioso galardón al Mejor Cortometraje Narrativo en el Festival de Cine Asiático Americano de Filadelfia.

Su fama comenzó a arrancar en el año 2015, cuando logró el papel de Eiji Tomari en Kamen Rider Drive: surprise future. Tan solo un año después, se incorporó al elenco de la película Chihayafuru: kami no ku (Chihayafuru: parte 1), una adaptación del manga Chihayafuru, en la que interpretó a Arata Wataya, un apasionado competidor de karuta. Posteriormente, fue nuevamente convocado para encarnar a este icónico personaje en Chihayafuru: shimo no ku (Chihayafuru: parte 2).

A principios de 2016, Mackenyu dio un importante paso en su carrera al debutar en el mundo del teatro, participando en el musical japonés Boys over flowers (Hana Yori Dango: the musical). En 2018, protagonizó la serie Todome no kiss (Kiss that kills) como Takauji Namiki. En ese mismo periodo, demostró su versatilidad al sumarse al elenco secundario de Pacific Rim: uprising como Ryoichi, un cadete y piloto del jaeger Saber Athena.

Mackenyu tuvo un 2020 lleno de éxitos en la pantalla grande. En enero, fue parte del elenco principal de la película Kaiji: the final game como Minato Hirose. Y para finales de enero, participó en Our 30 minute sessions, interpretando a Aki Miyata.

Un año después, en una nueva producción, Mackenyu se convirtió en el protagonista de la película Brave: Gunjo Senki, donde fue Aoi Nishino, un estudiante y miembro del club escolar de tiro con arco. En 2021, Mackenyu tomó la decisión de dejar Top Coat y suspendió temporalmente todas sus actividades en Japón, con el objetivo de ampliar su carrera de manera internacional.

Uno de sus primeros roles destacados en este nuevo capítulo de su carrera actoral fue el de Pegasus Seiya en el live action de Knights of the Zodiac (Los Caballeros del Zodiaco), el cual llegó a la pantalla en mayo del 2023. Además, en 2022, lo vimos en el papel de Scar en Fullmetal Alchemist: revenge of Scar. Asimismo, para el 31 de agosto de 2023, el japonés marcó el emocionante estreno del live-action basado en el popular manga y ánime One Piece. En esta destacada producción, Arata Mackenyu asumió un papel estelar encarnando a Roronoa Zoro, un espadachín. Compartió set con Iñaki Godoy, Emily Rudd, Taz Skylar, Peter Gadiot, Morgan Davies, Jeff Ward, Jacob Gibson, entre otros.