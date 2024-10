Arath de la Torre, cuarto lugar en La casa de los famosos México está feliz por los proyectos que se vienen tras su participación en el reality, al menos uno junto a su compañero de team Mar, Mario Bezares, el gran ganador.

Arath fue cuestionado por la prensa sobre como sobrellevó los embates del youtuber Adrián Marcelo, quien decidió salirse del reality a la mitad de la competencia tras sus tensos enfrentamientos con la actriz Gala Montes y también con Arath, a quien ya había amenazado, antes de salir, de que vendría un juego mucho más rudo.

De la Torre, sonriente habló de Adrián Marcelo, de quien en momentos dentro y fuera de la casa se habían referido como el “innombrable”. El conductor le desea lo mejor a Adrián Marcelo, eso sí no desea ni planea tenerlo cerca, sino como antes de entrar al reality, “de lejitos”. “Es un juego, fue su estrategia, yo traté de contenerme, no caer en provocaciones, es un juego, es muy respetable, le deseo lo mejor, yo no le deseo el mal a nadie, insisto, es su estrategia, no solamente a mi, a mucha gente, me estoy enterando de muchas cosas que hizo que yo ni veía, yo estaba en mi cuarto; respeto y distancia en ese sentido, la misma distancia que tenía antes de entrar y después”, expresó.

Arath de la Torre le agradece a Adrián Marcelo

“Ellos traían su estrategia, nosotros la nuestra, y ganó la nuestra”, celebró Arath, quien nuevamente agradeció el apoyo de su equipo, de Mario Bezares y de las “chicas superponedoras” Gala, Karime y Briggitte.

Arath reconoce que Adrián Marcelo fue un buen jugador, un gran antagónico, y que gracias a su labor, ellos, team Mar, pudieron brillar como lo hicieron. “No tengo a nadie a quién perdonar, soy una persona feliz, plena, con una familia maravillosa, fue su estrategia, la respeto muchísimo, fue un gran jugador, los aviones vuelan con el aire en contra y fue lo que nos permitió a nosotros volar, si no hubiera habido un antagónico como él nosotros no hubiéramos podido brillar y creo que eso es la filosofía”, admitió.

De la Torre se dijo muy satisfecho por lo que lograron como equipo y de manera individual, incluído el regreso de Mario Bezares a Televisa por la puerta grande, “como debe ser”, dijo.