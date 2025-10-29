Arath, listo para cierre de temporada

Arath De La Torre ha mantenido expectantes a sus seguidores al compartir en redes sociales algunos clips desde el estudio de grabación.

El actor y cantante continúa trabajando en nuevas sorpresas que pronto verán la luz, reafirmando su compromiso con la música y con los proyectos que tiene preparados para esta etapa artística. Además, esta listo para el cierre de la temporada 2025 de Los Marihuanólogos, obra que ha tenido un gran éxito a lo largo del año y que ya se encuentra presentando sus últimas funciones.