Arath reacciona a mensaje de hermano

Tal parece que la reconciliación entre Arath de la Torre y su hermano Ulises de la Torre está lejos de ocurrir, a pesar de que recientemente Ulises confesara, entre lágrimas, que extraña a Arath y que desea que haya un acercamiento entre ellos.

Ulises y Arath se han distanciado en varias ocasiones en diferentes momentos, pero esta vez es donde ha pasado más sin que se llamen para nada, ni fechas especiales, ni Navidad; no se dirigen la palabra desde mayo de 2020.

Ulises, quien ahora trabaja como emprendedor de una taquería, confesó en una charla en el programa El minuto que cambió mi destino que sí extraña a Arath, aunque lo siente muy ajeno a él. “Sí lo extraño, pero se me hace ya muy ajeno, yo formé una familia, me separé, él nunca le ha llamado a mi hijo, yo no he podido acercarme a sus hijos porque ha sido muy hermético todo”, dijo.

Ulises reflexionó sobre el distanciamiento con su hermano y le mandó un mensaje en el que le ofreció perdón por haberlo expuesto.

Disculpas

“Te amo, carnal... tuvimos una infancia difícil, y ya estamos grandes, ya tenemos hijos, ya ha pasado tiempo, si en algún momento te expuse, o te falté al respeto, o pensaste que pude ser una amenaza para tus hijos o para tu familia, nunca fue mi intención, y si lo hice te ofrezco unas disculpas”, dijo entre lágrimas.

Ulises dijo que tanto su corazón como sus brazos siempre han estado abiertos para él y para su familia; le agradeció por siempre haber querido cuidarlo y protegerlo: “Tú y yo sí sabemos a qué nos referimos”.

Le dio las gracias porque siempre procuró que fuera una mejor persona, y remató diciendo: “Te amo y te extraño”.

La respuesta

Horas después de que se hiciera viral que Ulises de la Torre desea reconciliarse con su hermano Arath, el conductor de Hoy compartió una reflexión en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una respuesta al mensaje de su hermano y a los comentarios de cibernautas, quienes lo alentaron a que hiciera las paces con Ulises, y lo cuestionaron si se sentía o no en paz con este distanciamiento. “¡Estoy en paz, gracias!”, escribió junto a la reflexión que después borró de su cuenta de Instagram.

Dicha reflexión decía: “No me gusta echarle nada en cara a nadie, pero a veces dan ganas de contar todo lo que uno hizo en silencio, solo para que entiendan lo fácil que algunas personas olvidan quién estuvo cuando nadie más aparecía. Lo más increíble es que después cambian la historia, se ponen el traje de víctimas y todavía esperan aplausos. Gabo Pinedo”.

A pesar del distanciamiento, recientemente Arath habló bien de su hermano y le envió buena vibra cuando fue cuestionado sobre el negocio de tacos que Ulises emprendió desde hace unos meses tras quedarse sin trabajo en Televisa, donde formaba parte de Expreso de la mañana junto a Esteban Arce.