Árbol cae encima del coche de Carmona

El automóvil de Arturo Carmona sufrió afectaciones luego de que un árbol cayera justo en donde el vehículo se encontraba estacionado, debido a que las lluvias y la humedad, causada por las mismas, provocara que el árbol perdiera la rigidez que unía sus raíces al suelo.

A través de su cuenta de Instagram, el actor mostró un video donde se puede ver que un árbol, de grandes dimensiones, cayó arriba de su vehículo; en las imágenes, se aprecia que el coche quedó debajo del tronco y rodeado de una infinidad de ramas. “Cosas que pasan... ¡se cayó un árbol... en mi coche!, ¿y ahora qué, ahora qué hacemos? y el árbol está enorme, enorme”, dijo entre risas.

El árbol no solo afectó al auto de Carmona, sino que cayó encima de otros cuatro vehículos, que sufrieron golpes aún mayores, como abolladuras profundas. De hecho, el actor se acercó a uno de los afectados para preguntarle si tenía seguro y mostró alegría al recibir una respuesta afirmativa.

El incidente tuvo lugar en las inmediaciones de la alcaldía Álvaro Obregón, fuera de Cambalache Escenaria, el restaurante donde Carmona se encontraba cenando con su novia, María Emilia Bragado.

El actor dio más detalles a Venga la alegría, quien se dio cita en el lugar de los hechos, poco después de que el actor reportara lo sucedido. “Estábamos Emilia y yo cenando, ya habíamos pagado, estábamos próximos a levantarnos de la mesa, tomar nuestro coche e irnos y, de pronto, hubo un estruendo durísimo, muy muy fuerte, y cayó este árbol enorme, se vieron cinco carros afectados, entre ellos, el de nosotros”.

Pese a lo ocurrido, Arturo agradece que no les sucediese nada a él y a su pareja pues, lo material, puede sustituirse y recuperarse.