Archivo de Paz se va al Cencropam

La Secretaría de Cultura y el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) informaron sobre el inventario de los bienes de Octavio Paz y de su esposa Marie José Tramini, así como el avance en la conservación y digitalización del archivo personal del Nobel de Literatura.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó: “El Estado cumple su responsabilidad de preservar los archivos que resguardan la memoria cultural del país, con criterios técnicos y visión de largo plazo. Por eso, este traslado permite fortalecer las condiciones especializadas para concluir el proceso integral de conservación, catalogación y digitalización, y garantizar su protección para las futuras generaciones”.

Dichas acciones se realizan en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX), responsable como albacea del archivo, y con el Juzgado 25 de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El objetivo es conocer la magnitud de la masa hereditaria y dar cumplimiento a la declaratoria de Monumento Artístico del acervo del intelectual mexicano y de su esposa, la artista plástica Marie José Tramini.

Procedimiento

Entre 2019 y el 20 de febrero de 2026, se han llevado a cabo labores de saneamiento, estabilización, inventario, embalaje, traslado, restauración, digitalización y catalogación de los bienes ubicados en todos los inmuebles propiedad de los Paz.

Se han inventariado un total de 298 mil 965 bienes, lo que permite identificar un amplio conjunto de materiales que incluye el archivo personal; 670 paquetes y 60 mil 799 fojas de documentos y postales; 2 mil 4 notas periodísticas; mil 47 piezas de joyería y bisutería ubicadas en los inmuebles de Plinio y Guadalquivir.

Además, 91 piezas resguardadas por el Juzgado 25 de lo Familiar; 404 muebles; 866 piezas de menaje de casa; 663 obras artísticas enmarcadas y 999 no enmarcadas; 494 obras artísticas de Marie José Tramini de Paz; 105 libros de artista; 983 paquetes de ropa, zapatos, maletas y objetos personales; 40 mil 97 libros, catálogos y revistas; 46 mil 521 fotografías, negativos y diapositivas; mil 53 materiales audiovisuales; 343 textiles; 85 medallas y reconocimientos; mil 832 piezas de artes decorativas; 293 botellas de vino; 2 mil 138 objetos relacionados con el proceso creativo de las obras de Marie José Tramini; 172 carteles y 29 listones de condolencias.

El archivo personal está conformado por 137 mil 277 fojas, de las cuales, entre junio de 2023 y el 16 de febrero de 2026, se han registrado importantes avances en su conservación y procesamiento: 110 mil 521 fojas han sido restauradas y colocadas en guardas (80.4 %), 64 mil 217 han sido digitalizadas (50.3 %) y 39 mil 334 han sido catalogadas (28.4 %).

Protección

Dichas labores se realizan en atención a la declaratoria de Monumento Artístico publicada el 5 de octubre de 2018, que establece al Inbal como responsable de proteger el archivo personal del escritor.

Desde el 23 de febrero de 2026, el archivo personal se encuentra en proceso de traslado al Cencropam, con el objetivo de contar con mejores condiciones de espacio, equipamiento y control técnico, lo que permite agilizar las tareas especializadas y avanzar hacia la conclusión de las acciones de conservación, catalogación y digitalización previstas para el presente año.

Los procesos técnicos de conservación del valioso archivo requieren cuidados y tiempos distintos en cada fase, dada la diversidad de las técnicas de restauración aplicadas a los materiales y el grado de afectación que presentan, con el propósito de lograr un resultado óptimo.

El Inbal, en coordinación con el DIF-CDMX (titular del Fideicomiso responsable de la masa hereditaria de la pareja Paz-Tramini), refuerza el número de personal especializado que interviene en las tareas, y busca agilizar los tiempos para concluir el importante proyecto.