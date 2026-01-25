Los Arctic Monkeys están de regreso, luego de cuatro años desde el lanzamiento de su último álbum, The car, la banda estrenó un sencillo original. Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders Nick O’Malley compartieron Opening Night que continúa con la línea sonora que los británicos han manejado desde Tranquility Base Hotel & Casino de 2018.

Con ritmos que danzan entre el jazz, los sintetizadores y las características guitarras de la agrupación, este sencillo ha emocionado a millones por la posibilidad de tener un nuevo material de larga duración.

Los Arctic Monkeys por ahora no han dado a conocer su carrera seguirá con un disco en solitario; sin embargo, formarán parte de Help 2 en colaboración con War Child Records. “Nos enorgullece apoyar la invaluable labor de War Child y esperamos que el disco tenga un impacto positivo en la vida de los niños afectados por la guerra”, dijeron los británicos en un comunicado.

Help 2, el disco de War Child Récord en colaboración con War Child, fundación benéfica que busca recaudar fondos para los niños afectados por la guerra, se estrenará el próximo 6 de marzo.