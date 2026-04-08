Aretes que hablan por ti

Desde los más clásicos hasta los más atrevidos, son una forma de expresar tu estilo, tu personalidad y hasta tu estado de ánimo. Aquí te presentamos una guía completa con los tipos más populares.

Topos (studs)

Pequeños, discretos y elegantes. Se fijan directamente al lóbulo, ideales para uso diario o estilos minimalistas.

Candongas (hoops)

Aros circulares que varían en tamaño y grosor. Son versátiles y pueden ir desde lo casual hasta lo sofisticado.

Pendientes largos (dangle)

Cuelgan del lóbulo y aportan movimiento. Perfectos para estilizar el rostro y destacar en eventos.

Earcuff (sin agujero)

Se ajustan al cartílago sin perforación. Ideales para quienes buscan un look moderno sin compromisos.

Piercings

Joyas pequeñas diseñadas para zonas específicas como el hélix o el trago de la oreja. Permiten crear combinaciones únicas.

Arracadas

Aros con detalles más elaborados o estilo artesanal. Muy populares en looks tradicionales o culturales.

Ear jacket

Cuentan con una pieza frontal discreta y una trasera decorativa que asoma por debajo del lóbulo. Modernos y sofisticados.

Trepadores (climbers)

Diseños alargados que suben por la oreja. Dan un toque original y elegante.

Huggies

Aros pequeños y gruesos que abrazan el lóbulo. Cómodos, seguros y muy en tendencia.

Aretes de candelabro (chandelier)

Largos, anchos y con múltiples colgantes. Son llamativos y perfectos para ocasiones especiales.

Aretes con perlas

Clásicos y elegantes. Nunca pasan de moda y elevan cualquier outfit.

Aretes artesanales

Hechos a mano, suelen ser coloridos y únicos. Perfectos para expresar creatividad.

Aretes de plumas

Ligeros, bohemios y relajados. Ideales para looks casuales o festivales.

Snug piercing

Perforación horizontal en el cartílago interno. Más atrevido y menos común.

Tragus piercing

Ubicado en el pequeño cartílago frente al canal auditivo. Sutil pero llamativo.

Aretes de borlas (tassel)

Pendientes con hilos colgantes. Coloridos, dinámicos y perfectos para outfits alegres.

Helix piercing

Perforación en la parte superior del cartílago. Muy popular para combinaciones modernas.

Aretes de halo

Una piedra central rodeada por otras más pequeñas. Sofisticación garantizada.

Aretes de racimo (cluster)

Varias gemas pequeñas agrupadas que crean un efecto brillante y voluminoso.