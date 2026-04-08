Aretes que hablan por ti

Desde los más clásicos hasta los más atrevidos, son una forma de expresar tu estilo, tu personalidad y hasta tu estado de ánimo. Aquí te presentamos una guía completa con los tipos más populares.
Topos (studs)
Pequeños, discretos y elegantes. Se fijan directamente al lóbulo, ideales para uso diario o estilos minimalistas.
Candongas (hoops)
Aros circulares que varían en tamaño y grosor. Son versátiles y pueden ir desde lo casual hasta lo sofisticado.
Pendientes largos (dangle)
Cuelgan del lóbulo y aportan movimiento. Perfectos para estilizar el rostro y destacar en eventos.
Earcuff (sin agujero)
Se ajustan al cartílago sin perforación. Ideales para quienes buscan un look moderno sin compromisos.
Piercings
Joyas pequeñas diseñadas para zonas específicas como el hélix o el trago de la oreja. Permiten crear combinaciones únicas.
Arracadas
Aros con detalles más elaborados o estilo artesanal. Muy populares en looks tradicionales o culturales.
Ear jacket
Cuentan con una pieza frontal discreta y una trasera decorativa que asoma por debajo del lóbulo. Modernos y sofisticados.
Trepadores (climbers)
Diseños alargados que suben por la oreja. Dan un toque original y elegante.
Huggies
Aros pequeños y gruesos que abrazan el lóbulo. Cómodos, seguros y muy en tendencia.
Aretes de candelabro (chandelier)
Largos, anchos y con múltiples colgantes. Son llamativos y perfectos para ocasiones especiales.
Aretes con perlas
Clásicos y elegantes. Nunca pasan de moda y elevan cualquier outfit.
Aretes artesanales
Hechos a mano, suelen ser coloridos y únicos. Perfectos para expresar creatividad.
Aretes de plumas
Ligeros, bohemios y relajados. Ideales para looks casuales o festivales.
Snug piercing
Perforación horizontal en el cartílago interno. Más atrevido y menos común.
Tragus piercing
Ubicado en el pequeño cartílago frente al canal auditivo. Sutil pero llamativo.
Aretes de borlas (tassel)
Pendientes con hilos colgantes. Coloridos, dinámicos y perfectos para outfits alegres.
Helix piercing
Perforación en la parte superior del cartílago. Muy popular para combinaciones modernas.
Aretes de halo
Una piedra central rodeada por otras más pequeñas. Sofisticación garantizada.
Aretes de racimo (cluster)
Varias gemas pequeñas agrupadas que crean un efecto brillante y voluminoso.