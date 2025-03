En entrevista para el podcast We are brave de Miguel Layún, Ari Borovoy reveló haber sufrido una traición por parte de tres de los integrantes de OV7 a quienes consideraba sus hermanos: Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Óscar Schwebel, narrándolo como uno de los hechos más dolorosos que ha pasado en su vida.

“La traición de tres amigos. Dicen que la traición de un amigo es más cabrona que el odio de un enemigo, y es cierto. Lo estoy platicando por primera vez porque no tengo ya por qué no contarlo, eso me dolió mucho porque hay líneas que no se cruzan, hay códigos que se deben de respetar y me dolió cómo se hicieron las cosas en este caso, lo que sucedió con tres de mis amigos y hermanos de OV7”, reveló.

Asimismo, comentó que no se ha atrevido a hablar sobre el tema abiertamente debido a que los seguidores de la agrupación aún no están preparados para saber la verdad de lo que pasó entre los integrantes, a quienes tachó de aprovechar su silencio para difundir mentiras. “Ha sido un tiempo que no han parado los dimes y diretes. Encima de todo, con cosas que no son verdad, y se han aprovechado un poquito de que yo no he abierto la boca. Y no la abro, no por otra cosa, sino porque la realidad es cabrona y siento que estos fans del grupo no tienen y no deben ni están preparados para saber qué fue lo que realmente pasó”, declaró.