Ari Gameplays y Rivers, enamoradas

Ari Gameplays y Rivers GG, dos de las figuras más reconocidas del contenido en línea en México y América Latina, ya no esconden su relación sentimental y presumen abiertamente su amor.

Las versiones sobre un posible romance comenzaron a multiplicarse después de que circularan fragmentos de transmisiones recientes en las que ambas aparecen interactuando de forma cercana. Para muchos seguidores, esos momentos parecen ir más allá de una simple amistad.

El tema tomó mayor fuerza tras el cumpleaños de Ari, también conocida como Aria Bela en su faceta musical.

Guiños de amor

En redes sociales, se compartieron detalles sobre gestos y sorpresas que Rivers habría tenido con ella, lo que alimentó aún más las conversaciones. Entre los comentarios destaca uno publicado por una seguidora: “Ari dijo que quería visitar Japón y la llevó, cada que saca algo de su proyecto musical la sorprende con algo especial… en su cumpleaños decoró toda su casa para ella… Rivers te amo, eres el estándar”.

Otra publicación menciona: “Ari le dijo a Rivers que le gustaban las canciones de Sin Bandera, y Rivers compró entradas para Ari y sus papás para que fueran los cuatro”. Fue en octubre de 2025 cuando surgieron los rumores de una relación entre las creadoras de contenido.