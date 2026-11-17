El enojo de Ari Telch contra el conductor Gustavo Adolfo Infante ya escaló, y es que, en mensajes publicados en su cuenta oficial de X, el actor lanzó fuertes amenazas contra el presentador de espectáculos.

El pleito inició hace unos días, cuando Infante presentó en su programa un video captado por las cámaras de seguridad del condominio donde vive Telch, en Morelos. En las imágenes, se puede ver al famoso aventando varios camastros contra el garage de uno de sus vecinos, por lo que fue señalado de violento.

A partir de ese material, el periodista dio espacio a testimonios de algunos habitantes del conjunto residencial, en especial a Fernando Murillo, quien acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciarlo y pedir medidas de protección en su contra. Telch no solo negó las acusaciones, sino que adelantó que tomaría acciones legales contra Infante, Imagen TV y hasta Murillo; sin embargo, en mensajes recientes los amenazó directamente.

Advertencia

“Procúrate guaruras, cobarde, te voy a cocer a golpes como a las plantas, recuerda que estoy loco”, escribió refiriéndose al periodista. “Lo mismo a mi vecino pseudoabogado, ya escondido huyendo de los putazos. Hola, Burrillo”.

En una segunda publicación, se dirigió directamente al abogado y hasta puso en duda el proceso que, supuestamente, existe en su contra: “Sigo esperando a la procuraduría de Morelos, Fernando Murillo. ¿No me van a detener, Burrillo fracasado? Mientras me detienen te voy a lanzar los camastros que escondiste porque me los iba a robar. Escóndete cobarde”.

Hasta el momento, Infante no ha respondido a las palabras del actor, quien no ha escondido el diagnóstico de bipolaridad con el que vive desde hace varios años.