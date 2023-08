Ariadne Díaz ha deslumbrado con su belleza desde que inició su carrera en industria del entretenimiento. Ha tenido participaciones importantes en telenovelas y programas de televisión muy exitosos, por lo que actualmente es una de las favoritas del público, pues ha podido demostrar su versatilidad desde que debutó en la telenovela Muchachitas como tú.

No es sorpresa que Ariadne sea increíblemente popular en redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumula más de 5 millones de seguidores, gracias a su carismática y su personalidad cien por ciento honesta, pues si bien es parte del mundo de las celebridades, no le teme a dejarse ver tal cual es.

La actriz suele publicar mucho sobre su vida diaria en este tipo de plataformas: desde su vida personal, sus amistades, su familia e incluso algunos videos divertidos, pues ya se ha sumado a la tendencia de los videos virales de Tiktok. Pero también ha dejado en evidencia su belleza natural al compartir imágenes en las que posa luciendo espectaculares, aunque en su vida diaria suele ser más sencilla.

Uno de sus looks más aplaudidos ha sido uno en el que combinó un short negro. La famosa mostró sus piernas torneadas y dejó ver su figura curvilínea, además de portar un sombrero y tenis. Los halagos no tardaron en llegar, pues sus ganas no dudaron en recordarle lo hermosa que es.

La fotografía fue tomada en uno de los lugares más icónicos de España, la Alhambra. Ella quiso compartir ese momento porque considera que es una de las construcciones más bellas del mundo, y recibió comentarios positivos también de sus amigos de la industria del entretenimiento, así como de Marcus Ornellas, quien no perdió la oportunidad de elogiar a su esposa.