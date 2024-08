Ariadne Díaz enfrentó los rumores de ruptura con Marcus Ornellas, después de que en redes trascendiera que la actriz dejó de seguir a su pareja en Instagram, mientras se encuentra en un proyecto con su ex, José Ron. Sin darle importancia a lo que digan, la artista minimizó el tema y con humor aseveró ante la prensa que este tipo de acciones son las que menos definen su relación.

“No, pues es que ya nos da risa, o sea, ¿sabes qué?, ya, ya voy a encontrar otra forma de cuando me enoje con Marcos de, de quitar mi enojo, porque lo he hablado abiertamente, porque es algo que le causa mucha gracia, honestamente a mí también, pero cuando tenemos algún disgusto de algo, de ‘ay, ya no te quiero ver, ya no quiero hablar contigo... Eso de últimamente ha sido mucho porque ha estado de locación, lo dejo de seguir en redes, ¿Por qué? Porque el algoritmo todo el tiempo me lo está enseñando, porque obviamente todo el tiempo compartimos cosas, ¿no? Y digo, ¡ay! ¡Ahorita me cae gordo, ahorita no lo quiero ver! Lo he dicho en mis redes, así de, normalicemos el dejar de seguir, a nuestros novios o maridos cuando nos caen gordos, que ya después los vuelves a seguir”, explicó.

Sobre cómo tomaron las especulaciones de su vida personal, Ariadne contó: “Ahora, justamente coincidió en que pasaron dos semanas que él está afuera, lo dejó de seguir, regresé el sábado pasado, nos vamos a comer y me dice ‘¿ya viste que sacaron que estábamos separados?’, y yo ‘¡ay, no!, ya no voy a andar jugando con eso, ya no te voy a dejar de seguir mi amor’”.

Al referirse sobre los rumores con respecto a que su romance con José Ron revivió durante las locaciones de su nuevo proyecto, la artista manifestó: “Te digo que es que no había llegado yo hasta ese nivel de información. Me están enterando ahorita. No, yo a Ron lo quiero muchísimo, pero, pues, ya es historia… O sea, de verdad, lo veo como un amigo, que, pues, somos amigos desde, mira, desde muchos años antes de ser novios. Fuimos novios y luego continuamos siendo amigos muchos años más”.

En este sentido, y ante los posibles celos que pueda provocar en Marcus la cercana relación que mantiene con su exnovio, la intérprete aclaró: “Cuando inició este proyecto pues salió que íbamos a estar juntos. Yo cuando llegué con Marcus y le dije ‘oye, va a ser Ron el protagonista’. Lo que me dijo Marcus, así, tal cual, fue ‘¡qué buena onda!, ¿no? Es muy buen tipo y es un buen actor’. Y le dije, ‘sí, ¿verdad?’. Le dije ‘sí, tienes toda la razón… Pero, oye, híjole, de repente van a estar pesados con...’. Me dijo ‘bueno, pero van a estar pesados, pero va a haber rating’. Me lo dijo él. Entonces dije ‘es verdad’. Entonces, chicas, chicos, tengan novios, tengan parejas que confíen en ustedes, que los apoyen y que les echen porras en esta vida, porque si no está bien complicado”.