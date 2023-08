Ethan Slater está envuelto en una gran controversia en este momento por su separación de su esposa Lilly Jay, con quien estuvo casado durante cuatro años después de salir con ella durante diez y dar la bienvenida a su primer hijo en agosto del año pasado.

Según la revista Star, las familias de ambos quedaron sorprendidas con los últimos hechos, e incluso han estado apoyando a Jay en este complicado y público proceso que está viviendo.

A pesar de sentirse deprimida y molesta con toda la situación de la supuesta traición, los amigos dicen que Lilly está preocupada por su exmarido y esta relación tan mediática. “Ella sabe que (esta relación) puede no durar, pero será difícil (perdonarlo)”, asegura la fuente.

El mismo informante dijo que Ethan ya estaba dando señales de que algo andaba mal entre ellos desde principios de año. “Pero ella realmente no pensó que iba a perder su relación”, afirman.

Mientras tanto, los fanáticos de Ariana Grande están divididos sobre si apoyan o no la relación. “Dejó esposa e hijo pequeño, ¿quién dice que no le hará lo mismo a ella?”, señaló una fan preocupaba. “Demostró que no tiene carácter”, dijo un seguidor. “Literalmente tan vergonzoso para ti, niña. ¿Acabas de pensar que esto estaría bien? Enfermizo”. “¿No estabas devastada por el comportamiento de tu padre al dejar a tu familia? ¿Ahora, como mujer adulta, eliges quitarle al padre de un bebé inocente a él y a su madre? ¿Quién te lastimó tanto que sentiste que esto era aceptable?”, criticó otro usuario.