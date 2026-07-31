Arman festejo por aniversario

Piñata, pastel y muchas sorpresas prepara el Laboratorio de Arte Filosofía Sanitaria para festejar su décimo aniversario. La actividad se llevará a cabo este viernes 31 de julio en Chiapa de Corzo.

A través de su página de Facebook, el centro cultural dio a conocer la programación para conmemorar su primera década fungiendo como un espacio independiente que difunde y promociona el trabajo de diversos creadores en el sur de México.

“Acompáñanos a celebrar 10 años de nuestro espacio cultural, con una exposición del acervo de las obras que hemos adquirido, con el súper grupo Pies de Ceniza, la presentación de Peri Cernas, el arte sonoro de Adrián Quiroz, el ‘performance’ de Hannia Santos López, poesía de Mirlo Blanco y en el canto, Adriana Saldaña, Anilu Solís Rodríguez y Varo Medrano, entre otros”, compartieron.

Programa

Las actividades comenzarán a partir de las 17:30 horas con una charla sobre la historia desde la perspectiva femenina, con Peri Cernas. Después se dará paso a la inauguración de una muestra de las obras que ha ido adquiriendo el lugar desde su fundación.

Asimismo, destaca la participación de Adrián Quiroz, un artista multidisciplinario que presentará su nueva pieza gráfica/sonora en un ambiente para crear un diálogo plástico en torno a la exhibición del acervo y al espacio expositivo.

La programación contará también con una sesión de stand up de Miguel Castanedo, quien invitará a los presentes a reírse de sí mismos. En tanto, Mirlo Blanco llegará a inundar el recinto con poesía, junto con la interpretación de Anilu Solís Rodríguez y Varo Medrano, y música de Pies de Ceniza.

Cabe resaltar que el evento es gratuito y tendrán lugar en el barrio San Jacinto de Chiapa de Corzo, donde se ubica el Laboratorio de Arte, un centro cultural fundado y dirigido por el artista visual Jorge Zamorano. Con este proyecto impulsa el pensamiento crítico a través exposiciones que reinterpretan las tradiciones y la identidad local.