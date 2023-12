Arman fiesta divina amando al prójimo

Horacio Villalobos es conocido por ser un comunicador muy crítico con la sociedad e, incluso, con la religión; pero eso no significa que no tenga una buena relación con Jesucristo. “Yo creo que sí nos llevamos bien, porque además cada viernes hablo de él”, dice en entrevista, en referencia a Un acto de Dios, obra de David Javerbaum, un exguionista de The Daily Show, que el actor trajo al teatro Xola, en México.

“Me ha convertido en una persona más empática y me ha hecho divertirme muchísimo; es una obra que tiene una investigación muy profunda de las Sagradas Escrituras y las pone de una manera muy simpática, muy entendible y muy reflexiva”, considera.

El también conductor, al lado de Carlos Rangel, “Manigüis”, y Daniel Vives, “Supermana”, han prestado sus cuerpos durante más de 300 funciones para que Dios y sus arcángeles Miguel y Gabriel hablen a través de ellos al público, con los que hacen una revisión de los mandamientos originales, planteando nuevos, que incluyen temas como la tolerancia y la hipocresía.

Pero para Villalobos, el más importante es el último que dejó el propio Jesús: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. “Lo que considero que dice este mandamiento es amarnos en plenitud, aceptarnos como somos, querernos y ser empáticos con los demás; si lo lográramos, estaríamos del otro lado, y hablo de todo: de la misoginia, la homofobia, la xenofobia, el antisemitismo... Todo eso demuestra que no amamos al prójimo como a nosotros; dos guerras actualmente, la división en las campañas (electorales)... Todo eso lo deberíamos tomar en cuenta”.

Una fiesta como Dios manda

Horacio acepta que, a pesar de la alegría que traerá desde hoy el inicio de las Posadas, a veces es medio Grinch, ya que no siempre son tiempos felices para él. “Es una época en que estamos todos muy sensibles, de cierre de ciclos, donde mucha gente decide terminar una relación o abandonar un trabajo; es una época donde la sociedad te motiva a que estés muy alegre, pero no todo mundo lo consigue, por eso me parece agridulce”.

Aun así, de lo que más disfruta Horacio son las cenas de Navidad. Además de la lasaña vegetariana que hace su mamá y el pudín de malvaviscos, es maravilloso tener a sus sobrinitos jugando alrededor, ya que piensa que ellos dan ese toque ideal de inocencia e ilusión. Antes de que llegue el 24 de diciembre, el actor organiza una cena con su familia elegida; es decir, con sus mejores amigos, entre los que además de la “Supermana” y la “Manigüis”, están Pilar Boliver, Rocío Banquells, Julissa, Sylvia Pasquel, entre otros. La reunión se prolonga hasta altas horas, entre charlas y bromas, por lo que cree que muchos pagarían por estar ahí.