Arqueología y cine en libro

A lo largo de la historia del cine, la figura del arqueólogo ha sido relevante para filmes que abordan lo sobrenatural, lo misterioso o lo desconocido. Franquicias como la de Indiana Jones, de George Lucas, y otras obras como El exorcista (1973), de William Friedkin, son una clara referencia a que la arqueología es una de las disciplinas que se retrata en el cine que llega a millones de espectadores de todo el mundo.

Como una inquietud por saber el papel de estos expertos en la cinematografía mundial, el arqueólogo e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Luis Alberto López Wario, publicó el libro Arqueólogos de pantalla. Noventa miradas cinematográficas al quehacer arqueológico (2023), en donde se analizan 90 películas de corte comercial, producidas entre 1932 y 2012, en donde sus personajes principales son arqueólogos.

El libro que publica el INAH, expone López Wario en entrevista, tiene la intención de conocer la construcción de la imagen del arqueólogo y la forma en que se introdujo al imaginario colectivo de las sociedades.

Asimismo, relata que este material nació como un descanso de dos proyectos de investigación “densos” en los que estuvo trabajando. Detalló que la primera intención fue comentar en un par de textos algunas películas y series que tienen a estos estudiosos como protagonistas. Sin embargo, se sorprendió al darse cuenta de la amplia cantidad de filmes que tienen como figura central la arqueología. “Poco a poco, familiares y amigos me decían de películas que debía considerar para el trabajo, al principio comencé con 30 obras, pero me sorprendió llegar a las 90, ahí corté porque ya era demasiado”, aseguró López Wario, quien recalcó que su obra es una mirada al cine comercial, no documental, ya que la intención es ver la influencia de estas obras masivas en la sociedad.

“Todas son de corte comercial, pero esto es a propósito, porque es cine público que le llega a más gente; llega más a las personas que las zonas arqueológicas, más que los museos o los propios libros, lo que le llega a la mayoría de gente es una película de dos horas que narra una historia de un productor o guionista acerca del mundo”, dijo.

En general, la imagen que maneja este tipo de cine coloca al arqueólogo como alguien aventurero, conocedor y sabio. “Por lo general, el arqueólogo cumple el papel del bueno, tiende ser atractivo, capaz, conocedor, con solo una vista puede saber qué dicen las vasijas, los grabados, puede hablar del pasado como si lo hubiera visto con sus ojos, esa es la imagen que se tiene”, explicó.

El autor señaló que no es relevante si el arqueólogo en este cine es bueno, malo o conocedor, sino que la preocupación radica en que la mayoría de las películas narran historias sobre la búsqueda del poder. “Estas películas parten de la idea de un mundo afectado por la ambición, mundos llenos de conflictos que se desatan por la ambición de poder y la búsqueda de objetos que contienen poder y que pueden transformar a la sociedad”, refiere.

López Wario puso de ejemplo el caso de las diferentes películas de La Momia, en donde ocurren expolios con la finalidad de “destapar cosas oscuras”. “Ahí parece que la arqueología busca cosas oscuras, que busca transformar y destapar cosas oscuras, reliquias, y que al sacarlas provocan daños”, indica.

Sobre la nacionalidad de los filmes, el autor dijo que la mayoría proviene de Estados Unidos, pero que también incluyó trabajos de Alemania, Israel, México y China.