Arqueólogos piden diálogo con Curiel

A través de una carta dirigida a la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, 120 arqueólogos de todo el país lanzan un ultimátum: o se establecen mesas de trabajo para abordar los problemas estructurales que interfieren en la labor de investigación y en la protección del patrimonio, o se realizarán protestas en distintos puntos, entre estos el Museo de Antropología.

La carta fue entregada a Claudia Curiel de Icaza el 8 de junio pasado, durante la visita de la funcionaria y la prensa a la inauguración del remodelado Museo de la Grandeza Teotihuacana, por el investigador y arqueólogo Sergio Gómez.

De acuerdo con Gómez, se le entregó el documento a la secretaria y se le pidió su firma de recibido; sin embargo, la funcionaria se negó a firmarlo y le pidió al director del INAH, Omar Vázquez, atender la problemática.

Sin respuestas

Esta búsqueda directa a la titular de Cultura, explica la carta, es porque han pasado 6 meses desde que un grupo amplio de investigadores le solicitó al director del INAH sentarse a hablar sobre la crisis que azota al Instituto, pero no han recibido respuesta. Gómez informó que, de no recibir respuesta para el 22 de julio, los días 25 y 26 se realizarían las movilizaciones.

La carta plantea una serie de puntos para ser desarrollados en el diálogo con las autoridades, entre estos el sistema de contratación por Capítulo 3000, los ejercicios presupuestales de este año y del 2027, y el funcionamiento del Consejo de Arqueología, además de “obstáculos del área administrativa para el desarrollo de la investigación arqueológica”.

El documento está firmado por reconocidas figuras de la arqueología como Eduardo Matos Moctezuma, Leonardo López Luján, Noemí Castillo, Luis López Wario y Rosa Reyna Robles.