Arranca la FIL; piden salvar la palabra

El oficio de la poesía, afirmó el escritor mozambiqueño Mia Couto al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2024 en la ceremonia de inauguración de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, es “entregarnos la palabra que nos hace nacer”. Lo afirmó en un breve pero potente discurso en el que llamó a salvar la palabra, porque la palabra puede hacernos recuperar nuestra humanidad.

Celebró el descubrimiento de la palabra, del lenguaje y de la poesía que le llegó a través de los libros y de autores mexicanos como el Nobel de Literatura, Octavio Paz, de quien citó su poema Hermandad, que dice: “Soy hombre: duro poco y es enorme la noche”. Y también recordó a otros mexicanos como José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes y desde luego, Juan Rulfo.

“Lo que Octavio Paz vio en la grafía de las estrellas y lo que yo busco en la escritura: alguien que me escuche y que intercambie su alma conmigo. Y que lo haga con tal delicadeza que yo me convierta en esta otra criatura que me deletrea. Ese es el oficio de la poesía: entregarnos la palabra que nos hace nacer”, señaló Couto, autor de obras como Tierra sonámbula, Cada hombre es una raza y Voces anochecidas, el escritor que como un biólogo explora la naturaleza del mundo y la naturaleza humana.

Galardón

El narrador, que compartió el galardón con todos los escritores de su país, pues desde hace décadas “luchan para que Mozambique gane la visibilidad que merece”, aseguró que, en nuestros días, la realidad se ha tornado tan vacía y, al mismo tiempo, tan insolente y tan arrogante. “Nuestra cotidianidad se volvió tan brutal y empobrecida que, para hacernos humanos, necesitamos más que nunca ver esas otras caras de la realidad”, señaló.

Una realidad que sigue determinada por la violencia, la migración forzada y el exilio, como el rememorado por el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, quien agradeció a México su generosidad y fraternidad al recibir a los exiliados por la Guerra Civil. “Fue un acto de generosidad que los españoles nunca vamos a olvidar”, dijo el funcionario que encabeza la delegación de España, quien es el País Invitado de Honor de la FIL de Guadalajara, que reúne durante nueve días a más de 850 escritores de 43 naciones.

Inauguración

En la inauguración del encuentro, al que no asistió el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pero sí lo hizo el mandatario electo, Pablo Lemus, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció que José Trinidad Padilla López será el nuevo presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, título que desde su creación mantuvo Raúl Padilla López, fallecido en abril de 2023.

El rector, que concluirá su gestión en marzo de 2025, aseguró que la decisión la tomó en coordinación con la nueva rectora de la UdeG, Karla Planter Pérez, quien fue elegida la semana pasada y se convertirá en la primera rectora en 232 años de historia de la institución.

“Es un hecho que tiene a la Universidad de Guadalajara de fiesta y que me da muchísima esperanza. Después de 232 años de historia y de 50 rectores, el viernes pasado nuestra universidad vivió un momento histórico, por primera vez el Consejo General Universitario eligió a una mujer para cumplir esa función”, dijo Villanueva Lomelí y en el auditorio estalló una ovación y un largo aplauso.