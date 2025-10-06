Arre Pepsi Blak tendrá tres escenarios

¡Compa, vamos por uno más! El Festival Arre Pepsi Black 2025, que celebra la diversidad y el talento de la música regional mexicana, se enorgullece de anunciar una emocionante adición para su edición 2025: la “Carpa Little Caesars. ¡Jálate para acá!”

Este nuevo escenario, ubicado en el corazón del Parque Fundidora, ha sido diseñado con el objetivo de expandir la oferta musical y dar un espacio a artistas consolidados y emergentes que enriquecerán la experiencia de todos los asistentes.

Porque aquí no nos rajamos, la incorporación de la Carpa Little Caesars es una respuesta a la creciente demanda del público por más variedad y géneros que van más allá de los corridos y el norteño tradicional. El cartel de este nuevo espacio refleja esta visión con una selección cuidadosamente curada. Tendremos el honor de recibir a leyendas del regional mexicano como Los Tigrillos, Luis y Julian Jr., Carlos y José Jr., y los KDT’S de Linares de Homero Jr. que traen su inconfundible estilo y canciones que son ya himnos para varias generaciones.

Pero la Carpa Little Caesars no se detiene ahí. En un esfuerzo por ofrecer una experiencia musical completa, también presentará a artistas que exploran otras vertientes del género. Así que estarán presentes Tropical Panamá y Sonido Mazter, quienes prometen poner a todo el mundo a bailar con sus contagiosos ritmos. Además, la talentosa La Treviñosa y Destino se suman a este escenario para agregar toques de otros sonidos contemporáneos al festival.

Con la adición de este tercer escenario, el Festival Arre Pepsi Black 2025 en el Parque Fundidora eleva su nivel, garantizando que cada asistente encuentre el ritmo y la música que más le gusta. La Carpa Little Caesars va más allá de un escenario; es un punto de encuentro para la música, la tradición y la innovación. “¡Te esperamos los días 7 y 8 de noviembre para vivir esta experiencia sin igual! Boletos a la venta a través de Ticketmaster” afirmaron organizadores.