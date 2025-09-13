Arremete Campuzano contra Peso Pluma

El nombramiento del Consejo de Diseñadores de la Moda de Estados Unidos (CFDA) para la New York Fashion Week es desaprobado por la modelo mexicana Carmen Campuzano, quien dio su punto de vista en un encuentro con el programa Ventaneando.

La también actriz no cree que el intérprete de “Ella baila sola” sea un verdadero representante del país en el evento de moda de Nueva York, ya que dijo “no es un ícono de la moda en México”. “No puedo creer que lo nombren embajador de moda allá en Nueva York a Peso Pluma, porque no creo que sea un ícono de la moda”, aseguró la famosa.

Incluso dijo que no entiende cuál es la razón por la que Peso Pluma fue elegido embajador de México en la Semana de la Moda. Consideró que este importante nombramiento debe recibirlo alguien que tenga tanto trayectoria como un legado. “No creo que traiga un legado, una trayectoria padre para decir ‘él es el indicado’; entonces, no sé por qué lo habrán escogido”, señala.