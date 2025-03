El live-action de Blanca Nieves no ha tenido el impacto esperado en su estreno. La nueva adaptación ya había generado controversias, especialmente por los comentarios de su protagonista, Rachel Zegler, quien mencionó que la princesa tendría un enfoque más feminista. También se sumaron las posturas políticas de Gal Gadot, quien interpreta a la Reina Malvada, en relación con el conflicto Palestina-Israel.

Aunque varias celebridades han compartido sus opiniones, esta vez fue David Hand Jr., hijo del director de la Blanca Nieves original de 1937, quien se pronunció. En entrevista con The Telegraph, Hand expresó su incomodidad con la adaptación de Marc Webb, señalando que su padre, David Dodd Hand, probablemente estaría en desacuerdo, pues considera que es “un concepto totalmente diferente”.

A su juicio, Disney intentó reinventar una historia que ya había sido un éxito antes de la influencia de los movimientos radicales actuales. “Cambian las historias, modifican el pensamiento de los personajes, inventan cosas ‘woke’ nuevas y eso no me gusta. Me parece insultante lo que han hecho con estos clásicos”, comentó.

La cultura woke se refiere a producciones que buscan sensibilizar sobre los sistemas de opresión, promoviendo un enfoque inclusivo hacia los derechos humanos e igualdad. Hand concluyó: “No hay respeto por lo que hizo Disney ni por lo que hizo mi padre. Creo que Walt y él se revolcarían en sus tumbas”.

Además, la decisión de representar a los siete enanitos con actores de talla baja generó más críticas, aumentando la polémica en torno a la adaptación.