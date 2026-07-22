Arrestan a Andrew y Tristan Tate

La detención de Andrew y Tristan Tate volvió a colocarlos en tendencias en redes sociales. Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que ambos fueron arrestados en Miami tras una solicitud relacionada con nuevos cargos presentados por la Fiscalía del Reino Unido, que ahora busca su extradición.

El caso suma nuevas acusaciones para los hermanos por violación, tráfico sexual, agresión y delitos vinculados con imágenes indecentes de menores. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos informó que los creadores de contenido fueron detenidos el sábado 18 de julio luego de que la Fiscalía de la Corona del Reino Unido presentara una nueva serie de cargos en su contra.

De acuerdo con las autoridades británicas, las acusaciones surgieron después de recibir nuevas pruebas proporcionadas por la Policía de Bedfordshire. Los delitos estarían relacionados con cuatro presuntas víctimas adicionales y habrían ocurrido entre 2010 y 2017.

La fiscalía británica confirmó que solicitó formalmente la extradición de ambos hermanos, quienes permanecerán sujetos al procedimiento correspondiente en territorio estadounidense.

¿De qué los acusan?

Los nuevos cargos amplían el proceso legal que ambos enfrentan desde hace varios años. En el caso de Andrew Tate, las autoridades británicas le atribuyen siete cargos adicionales de violación, tres por organizar o facilitar el tráfico con fines de explotación sexual, tres de agresión y 19 delitos relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema.

Por su parte, Tristan Tate enfrenta un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres por presuntamente organizar o facilitar el tráfico sexual.