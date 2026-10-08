Arróniz sigue apostando por el arte

Desde una serie de esculto-pinturas con las que el artista argentino José Luis Landet creó la historia de un pintor ficticio hasta la transcripción de una serie de libros en letra miniatura, que forman paisajes abstractos que hace José Vera Matos, cada obra dentro de la galería Arróniz es un universo aparte. Precisamente así es como el galerista Gustavo Arróniz describe lo que ha sido su trabajo en las últimas dos décadas, desde que se aventuró a abrir la galería. “El arte es darse la oportunidad de descubrir un mundo nuevo”, dice.

Desde 2006, obras de arte contemporáneo han encontrado su escaparate en esta galería, que actualmente se ubica en el edificio donde habitó Kati Horna, un proyecto que comenzó el galerista junto a su madre, la historiadora de arte Leticia Arróniz.

La cartera de artistas comenzó con creadores desconocidos, muchos de ellos recién egresados de escuelas como la Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, y elegir trabajar con arte contemporáneo era una apuesta arriesgada.

“Obviamente es una locura tener una galería que funcione como un negocio en un país que todavía está en vías de aprender sobre arte, digamos que ese sector de la población (que podría comprar una obra de arte) no está acostumbrado ni acercarse a las galerías ni a pensar que el arte contemporáneo es algo con lo que puede vivir”, comenta el galerista, que bien sabía los riesgos que corría en aquel entonces. “No es lo mismo abrir una galería con gente que nadie conoce a hacerlo ya con un grupo de artistas establecidos”, agrega.

El esfuerzo da frutos

Pero el riesgo valió la pena y hoy Arróniz representa a destacados artistas mexicanos, como Perla Krauze y Taka Fernández; entre su catálogo también están Nicola López, cuya obra forma parte de las colecciones del MoMA, el Guggenheim y el Met de Nueva York; o Rodrigo Valenzuela, de quien se conservan piezas en los acervos del Museo Whitney y del Lacma.

Aunque Arróniz se enorgullece de lo lejos que ha llegado su galería, no pasa por alto las complejidades y obstáculos a los que deberá sobreponerse ante un mercado tan cambiante como lo ha sido el del arte en los últimos 20 años. “Hay más oferta que nunca, sin embargo, desde mi punto de vista, la demanda no corresponde todavía”, comenta el galerista, y asegura que es un fenómeno que ocurre a nivel mundial y se debe a la falta del relevo generacional de coleccionistas.

Ante este panorama, Arróniz apuesta por estrategias como diversificar públicos. Mientras tanto, el espacio presenta su muestra de aniversario Habitar la abstracción, que estará hasta noviembre en Tabasco 198, colonia Roma, CDMX.