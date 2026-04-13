Arropan lucha de George Harris

Hace nueve años el actor George Harris, intérprete del mago Kingsley Shacklebolt en la saga cinematográfica Harry Potter, llegó a México para someterse a un tratamiento con células madre y combatir a la enfermedad de Parkinson que le había sido diagnosticada, algo que en Estados Unidos y Europa aún no había sido autorizado.

El cineasta Daniel Gruener se enteró y decidió contactar al británico para ofrecerle hacer una película sobre su vida y la cura que estaba buscando.

Se suma al proyecto

Harris aceptó. Entonces comenzó la gira Champion of Hope, con la cual se han recorrido siete países, incluido México, donde se aprovechará la iluminación de cerca de 30 monumentos históricos (como la fuente de la Diana Cazadora y el Monumento a la Revolución), para grabar escenas en el Día Mundial del Parkinson.

Harris no estará, pero si la joven Cintya Aragón, quien también tiene esa condición. Ella junto con otros pacientes, familias, amigos y otros marcharán sobre Paseo de la Reforma. “George está buscando la cura para enfermedades neurodegenerativas, hemos ido con él a la India a tratamientos profundos, a Escandinavia, a otros más. Nos hemos ido cruzando con muchas personas en el camino, con especialistas, con otros pacientes y ahora será la primera vez que se junten para levantar la voz y visibilizar lo que pasan”, comenta el mexicano. “Cuando conocí a Geroge estaba en silla de ruedas y ha sido impactante cómo ha ido probando todo. Ahora es una persona que camina, que se expresa bien, antes tenía que comer a través de un poco popote y ahora puede masticar. La idea con la película es visibilizar todo eso”, añade.

Champion of Hope ha sido financiada con donativos por parte de personas y empresas interesadas en combatir al Parkinson.