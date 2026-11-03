Arte Abierto, un museo escondido

Arte Abierto en CDMX es un museo de arte contemporáneo donde menos lo esperarías: en medio de un centro comercial del sur de la capital. Arte Abierto ocupa una terraza del segundo piso de ARTZ Pedregal y, a unos pasos de las boutiques, propone una pausa para mirar, escuchar y dejarse sorprender por piezas de artistas mexicanos e internacionales de primer nivel.

Conoce más acerca del tipo de obras que vas a encontrar en este espacio y cómo planear tu visita para aprovecharla al máximo.

Sin taquilla y en plena plaza comercial

Arte Abierto nació en 2019 como una asociación civil sin fines de lucro con una premisa poco común: sacar el arte contemporáneo de sus circuitos tradicionales y acercarlo a quienes no suelen pisar museos ni galerías. La apuesta fue instalarlo justo donde la gente ya transita, entre tiendas, cines y restaurantes, para que el encuentro con una obra ocurra casi por accidente.

El recinto fue diseñado por Sordo Madaleno Arquitectos junto con el resto del complejo. Funciona como un gran contenedor rectangular de techos altos, pensado para que artistas y curadores trabajen sin tener que encoger sus piezas para que quepan. La entrada es libre: subes al segundo piso, cruzas la terraza y ya estás dentro de una de las salas de arte contemporáneo más interesantes del sur de la ciudad, sin boleto de por medio.

Una trayectoria con nombres de peso

En pocos años, Arte Abierto se ha consolidado como un laboratorio que comisiona proyectos de gran escala. Por su sala han pasado figuras como el mexicano-canadiense Rafael Lozano-Hemmer, el colectivo británico Troika y el artista conceptual mexicano Mario García Torres.

Uno de los momentos más recordados fue “Long last happy”, del suizo Ugo Rondinone, exhibida entre febrero y junio de 2025. La muestra reunió dos esculturas gemelas de más de cinco metros, The sun y The moon, hechas de ramas fundidas en bronce, una dorada y otra plateada. Detrás de una puerta se abrían salas tapizadas con miles de dibujos del sol y la luna pintados por niños de todo México, una invitación de Rondinone a que el público formara parte de la obra.

Respirar es un arte

La exposición que ocupa la sala en el verano de 2026 es “Los tiempos del aire”, una comisión de la artista colombiana Cristina Umaña Durán, nacida en Bogotá en 1993. La muestra abrió el 10 de mayo de 2026 y permanecerá hasta agosto del mismo año.

La instalación está hecha de gigantescas estructuras textiles e inflables que se expanden y se contraen siguiendo un ritmo que imita la respiración. En reposo, las formas quedan como materia inerte; al llenarse de aire, cobran vida y transforman su escala dentro de la sala. La paleta de rojos, naranjas y vinos remite al interior del cuerpo humano, y las costuras de las telas funcionan como arterias y venas que dibujan formas orgánicas.

Quienes la han recorrido cuentan que algunas piezas parecen manos enormes que abrazan el edificio. No se trata de obras colgadas en una pared. El visitante camina entre túneles de tela y se adentra en un universo sonoro y visual que invita a detenerse y respirar de manera consciente. La propuesta gira en torno al cuerpo, la memoria, la fragilidad y el paso del tiempo.

Piezas al aire libre

Más allá de la sala temporal, el complejo aloja varias obras instaladas de manera permanente, pensadas específicamente para el sitio. Entre estas Forever, del artista chino Ai Weiwei, un conjunto de bicicletas convertido en escultura; De la rotonda de la fuente y Cinco colores para México, del francés Daniel Buren; y el Kiosko sonoro de la mexicana Tania Candiani. Son obras que puedes recorrer mientras caminas por los jardines y andadores del complejo, sin necesidad de un acceso especial.

El edificio, parte de la experiencia

Vale la pena levantar la vista del arte y mirar el lugar. ARTZ Pedregal se construyó sobre la roca volcánica que caracteriza la zona del Pedregal. Su arquitectura juega con esa geología, con volúmenes que evocan estratos de tierra ordenados por niveles. En el corazón del proyecto hay un parque de unos 5 mil metros cuadrados en forma de herradura con vegetación, senderos y espejos de agua, abierto al sol y a la lluvia.

Ese parque hoy atrae a aficionados del yoga y el ejercicio. Además, la presencia del museo ha empujado parte de la escena artística de la ciudad hacia el sur. La visita, entonces, combina arte, arquitectura y un respiro verde en medio de la actividad comercial.

Más allá del Pedregal

Arte Abierto dejó de ser una sola sala. A finales de 2025 abrió Arte Abierto Baja, un espacio al aire libre en Cabo San Lucas, Baja California Sur, que dialoga con el entorno natural. También prepara una tercera sede en la ampliación de Antara, en Polanco, planteada como una plaza pública abierta que tendrá como protagonista una pieza del alemán Carsten Höller, anunciada como uno de los toboganes más grandes de Latinoamérica.

Cada sede tiene su propio carácter, pero todas comparten la misma idea original: acercar el arte contemporáneo a públicos amplios desde contextos poco convencionales. El espacio dedica buena parte de su programa público a los más pequeños. Hay talleres pensados para infancias de 5 a 10 años, con cupo limitado, materiales incluidos y entrada libre.

También ofrece visitas guiadas para grupos escolares. Es una manera amable de que los niños tengan su primer contacto con el arte contemporáneo sin que se sienta aburrido o inalcanzable.

Horarios y cómo llegar

La sede del Pedregal abre de martes a domingo, de 12:00 a 19:00 horas. La entrada es libre. Se ubica en el piso 2 de ARTZ, Periférico Sur 3720, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón. En transporte público puedes bajar en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro y tomar un autobús rumbo a ARTZ por Periférico Sur. Otra opción es el Metrobús de Insurgentes Sur hasta la estación Perisur y de ahí un transporte hacia la plaza.

Si vas en auto, ARTZ cuenta con tres niveles de estacionamiento, sujeto a disponibilidad. El recinto tiene elevador para facilitar el acceso a la sala. Conviene revisar las redes oficiales antes de ir, ya que los horarios pueden ajustarse por montaje de nuevas exposiciones o cierres puntuales.