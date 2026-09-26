Arte circense llega al Cervantino

Dieciséis artistas, equilibristas y acróbatas mexicanos y franceses viajarán por los aires de Guanajuato con Vértigo, una versión especial de la propuesta multidisciplinaria Vertige, de la Chaillot - Théâtre National de la Danse, de Francia, que el sábado 3 de octubre de 2026 se presentará, como parte de la jornada inaugural del 54 del Festival Internacional Cervantino (FIC).

Concebida por Rachid Ouramdane y Nathan Paulin, con la coordinación artística y de producción en México de Andrea Peláez, cofundadora de Karpa De Mente, Vértigo es una pieza circense adaptable e itinerante que refrenda el compromiso del arte con el espacio público y que invita a la reflexión sobre el valor de la solidaridad sin importar el lugar de procedencia.

En conferencia de prensa, el director general del Instituto Francés de América Latina (IFAL), Jean-François Guéganno, recordó que se trata de una de las 18 propuestas artísticas francesas que llegan al FIC como parte de la Gran Fiesta Franco-Mexicana que celebra 200 años de relaciones diplomáticas, y entre las que también se encuentran la música clásica y contemporánea, teatro, danza, cabaret, arte callejero, cine, ópera y proyectos multidisciplinarios. “Hemos intentado entretejer entre la escena mexicana y la escena francesa. La idea es que en el futuro todo pueda confluir en una escena artística conjunta entre Francia y México”, aseguró Guéganno sobre las expectativas en torno a la Gran Fiesta Franco-Mexicana.

En el mismo sentido, la directora de programación del FIC, Julia Cabrera, señaló que Festival “cuenta 54 años de trayectoria en procesos de co-creación internacional y en ese contexto la compañía Chaillot desafía los límites de la creación conjunta con artistas mexicanos”.

Una obra para unir personas

A su vez, el asistente artístico del coreógrafo Rachid Ouramdane, Lisandro Gallo, señala que “‘Vértigo’ es un momento de encuentro para unir a la comunidad y su gente, en este caso a México, sus artistas y sus espacios culturales”.

El arte circense, agregó, “conecta a las personas y tiene un efecto muy importante en estos momentos en los que a nivel mundial nos encontramos con una deshumanización que también pone en riesgo al arte en general”.

A su vez, el acróbata mexicano Rodrigo Hernández coincide en destacar “la riqueza de la colaboración internacional, la riqueza en estas sinergias para la circulación de obra, la programación del arte circense en grandes escenarios”.

Con música en vivo, danza y circo, Vértigo se presenta el sábado 3 de octubre de 2026, durante la jornada inaugural del Festival Internacional Cervantino, a las 21 h en la Plaza Allende de Guanajuato; el acceso es gratuito.