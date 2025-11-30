Desde el Museo del Café de Chiapas, el viernes se llevó a cabo la presentación de los proyectos beneficiados mediante la convocatoria Crear con Perspectiva de Género Rosario Castellanos 2025.

El evento —que se enmarcó dentro de los 16 días de activismo contra la violencia de género— contó con la participación de las beneficiarias: Alondra Jazmín López Reyna, Alondra Velázquez Castro, Beatriz Adriana Pérez Cadena, Eudalia Magdalia Pérez Pérez, Damaris Disner Lara, Georgina Méndez Torres, Karen Liliana Pérez Martínez, Katia Alejandra González García, Alicia García Sánchez y Xóchilt Leticia Santiago Abadía.

Diversas voces

Al tomar el micrófono, las creadoras compartieron sus proyectos y experiencias, reafirmando el poder del arte como herramienta de transformación social. Resaltaron que este programa, impulsado por el gobierno de estado, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) y la Secretaría de Cultura del gobierno de México se ha venido desarrollando desde el 2021. De ese año a la fecha ha respaldado un aproximado de 40 iniciativas, consolidándose como un espacio estratégico para visibilizar las voces de las mujeres en la vida cultural de Chiapas.

Bajo la coordinación del área de Promoción Cultural, dirigida por Abigail Omar Domínguez, el Coneculta reafirma su compromiso de sembrar esperanza en las nuevas generaciones y construir, desde la creatividad y la igualdad, un Chiapas más justo y libre de violencia de género.

¿Qué es Crear con Perspectiva de Género?

La convocatoria Crear con Perspectiva de Género es un programa lanzado por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, que busca fomentar la creación artística y cultural con enfoque de género, especialmente dirigido a mujeres y colectivas feministas del estado.

La edición 2025 llevó el nombre de Rosario Castellanos Figueroa, en homenaje al centenario del natalicio de la escritora. La invitación estuvo abierta a mujeres de cualquier grupo etario, estrato socioeconómico y origen étnico, así como a organizaciones civiles o colectivas feministas con trayectoria probada.