Arte de Chiapas con rumbo al Senado

Diecinueve artistas locales llegarán al Senado de la República en la Ciudad de México, como parte de la exposición colectiva "Latir Chiapas", que organizan el partido Movimiento Ciudadano Chiapas, Fundación México con Valores y Luz Gallery.

Manuel Sobrino, coordinador estatal de la citada militancia política en Chiapas, puntualizó que el 3 de febrero se presentará la exhibición, que ofrece un recorrido visual por la identidad a través de disciplinas como la pintura y la escultura.

Señaló que el objetivo de esta actividad es demostrar que el estado tiene talento y voz propia que merece llegar a los espacios de decisión nacional. Añadió que "Latir Chiapas" tiene la finalidad de proyectar la riqueza cultural de la entidad por medio del arte, gracias a la sinergia con Movimiento Ciudadano y Fundación México con Valores.

Sobrino refirió que no solo es una muestra artística, sino una plataforma para visibilizar el trabajo de creadoras y creadores chiapanecos y fortalecer el vínculo entre cultura, identidad y participación ciudadana.

Esta exhibición, destacó, es una ventana creativa del sureste mexicano, donde el arte juega un papel importante. A través de maravillosas obras, el público se adentrará en un viaje visual y cultural, paisajes míticos, tradiciones ancestrales y narrativas contemporáneas, celebrando toda la diversidad, la historia y la herencia de Chiapas.

Visibilizarán necesidades del sector

Además de la propuesta visual que llegará al recinto legislativo de la Ciudad de México, Lucía Morales Mendoza indicó que se dará visibilidad a algunas necesidades del sector artístico, el cual carece de prestaciones como seguridad social, vivienda o fondo para el retiro. Asimismo, uno de los principales objetivos es promover la venta de arte y el coleccionismo en el plano nacional.

Añadió que en la exposición "Latir Chiapas" participan los artistas Lázaro Pérez Padilla, Pedro Jiménez Anzueto, Robertony Gómez, Omar Medina, Tony Gómez, Clere López, Jesús Amaya, Flavio Anxel, Humberto Jurado, Jennifer Velázquez, Joss, Arlette Zavala, Luz Arias, Mextli Molina, Alberto Vera, Gabriel Pozo, Roberto Timoteo Alvarado y José Gonzalo.