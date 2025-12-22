Arte de Frida, más allá del estereotipo

Pasan los años y la presencia de Frida Kahlo cobra mayor fuerza. Apenas hace un mes rompió récord de subasta como la artista mujer más cotizada, pues su cuadro El sueño (la cama) se vendió a 54.6 millones de dólares. El museo Tate, en Londres, dedicará una gran exposición a la pintora mexicana el próximo año, al igual que el MOMA de Nueva York, pero ahora llega un nuevo libro: El listón y la bomba. El arte de Frida Kahlo (Lumen, 2025).

Consciente de la saturación que hay de la artista en el mercado, la autora Helena Chávez McGregor, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, busca mostrar otra visión sobre la artista al escribir un ensayo en el que se analizan algunas obras de Kahlo, sin hacer tanto énfasis a la figura legendaria ni al aspecto autobiográfico.

Diversidad de temas

“El libro lo que intenta hacer es rastrear desde un eje que no está tan trabajado, que tiene que ver con leer los autorretratos no en clave identitaria, sino en potencia plástica. La invitación es volver a la obra y ver qué preguntas nos lanza”, dice Chávez en entrevista.

En el ensayo, la también filosófica analiza pinturas como Mi nacimiento, El hospital Henry Ford, que señala que es uno de los primeros cuadros en la historia del arte sobre el aborto; Autorretrato con pelo corto y El venado herido.

La autora explica que en estas obras identifica temas como la enfermedad, lo queer, lo feminista y asegura que sabe que estas ideas son más contemporáneas, pero la mantienen vigente y muestran lo cambiante que fue.

“La imagen de Frida es un poco un estereotipo. Cuando uno descubre la plástica que ella creó, en realidad ella genera un devenir y una transformación”, afirma.