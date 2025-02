El arte de José María Velasco (1840-1912), prolífico pintor paisajista que egresó de la Academia Nacional de San Carlos, cuya obra es Monumento Artístico, emprende por primera vez un viaje hacia Reino Unido para la exposición “José María Velasco: a view of Mexico”, que se llevará a cabo en la Galería Nacional de Londres.

Es una ocasión sin precedentes, pues la muestra del mexicano será la primera que dedica este recinto —fundado en 1824— a un artista de América Latina. Este evento también deja una marca importante en la trayectoria de Velasco, pues desde 1976 no se le hacía una exposición individual fuera de México.

Aunque el pintor fue galardonado en vida con reconocimientos europeos como la medalla de la Exposición Universal de París (1889) y la Medalla de Oro del Centenario de Colón (Madrid, 1893), la presencia de su nombre en Europa se ha ido diluyendo con el paso de las décadas al grado de no ser un nombre familiar cuando se habla de arte mexicano en el extranjero.

“Antes del Muralismo mexicano y de Frida Kahlo, José María Velasco fue un pintor celebrado en México, con reputación internacional y con mecenas que lo alabaron en Europa y Estados Unidos, así como en su país natal. Sin embargo, su fama fuera de México se oscureció en el siglo XX”, escribe Gabriele Finaldi, director de la Galería Nacional de Londres, en el prefacio de lo que será el catálogo que acompañará esta muestra.

La idea de llevar a Velasco a Londres no es una iniciativa nacional, sino el esfuerzo de un artista inglés que desde 2022 hizo de Ciudad de México su lugar de residencia. Se trata de Dexter Dalwood y su misión de hacer esta exhibición comenzó en 2021 en el Museo Nacional de Arte (Munal), recinto donde presentó “Esto no me pertenece”, en la que sus piezas dialogaron con las obras del paisajista.

Su fascinación por la obra de Velasco motivó a Dalwood a sugerirle al entonces director del Munal, Héctor Palhares, realizar esta exposición y hacer uso de todos sus contactos posibles para lograrla. “Para enero de 2023 ya estaba confirmado. Necesitaba mucho apoyo aquí, de gente como María Elena (Altamirano Piolle), su tataratataranieta, quien escribió un ensayo para el catálogo”, detalló.

Cabe señalar que este no será el único viaje internacional que emprenderá el arte de José María Velasco, pues en septiembre se exhibirá en el Instituto de Arte de Minneapolis, Estados Unidos.